Аномальне тепло в Україні затримається: якою буде погода до кінця жовтня

Ви дізнаєтеся:
- Чому в Україні утримується аномально тепла погода
- Якою буде температура
- Чи повернуться дощі найближчими днями
В Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів. Про це повідомив начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань.
За словами синоптика, тепле повітря в Україну приніс південний циклон із Прикаспійської низовини. У вихідні середньодобова температура становила +12…+14 градусів, що на 5 градусів і більше перевищує кліматичну норму.
"Аномальне тепло, яким ми зараз зігріваємось, транспортував із Прикаспійської низовини південний циклон", - повідомив Постригань.
У вихідні середньодобова температура становила +12…+14 градусів, що на 5 градусів і більше перевищує кліматичну норму та відповідає показникам другої половини вересня.
У період із 16 до 19 жовтня на Черкащині випало 14-25 мм опадів - це одна-дві декадні норми. Дощі сприяли появі дружних сходів озимини та зниженню пожежної небезпеки в лісах області.
Водночас сильні зливи наробили лиха в Туреччині. Зокрема, у Стамбулі місцева влада назвала опади найсильнішими за останні 84 роки. У деяких районах міста зафіксували до 260 літрів води на квадратний метр.
Якою буде погода в Україні 20 жовтня
У вівторок, 20 жовтня, атмосферні фронти з півдня ще зачіпатимуть Правобережжя та південь України. Дощі очікуються переважно вночі, місцями вони можуть бути інтенсивними.
"Температура залишиться не по сезону теплою: вночі 6–11º, вдень 14–19º", - зазначив Постригань.
Чи буде похолодання до кінця жовтня
Надалі синоптична ситуація, за його словами, зміниться. Активність південних циклонів слабшатиме, а погоду визначатиме антициклон Gerhard. Він принесе більше сонячних годин і теплу, як для цієї пори року, погоду.
За попередніми прогнозами, до кінця тижня надходження арктичного холоду залишатиметься заблокованим. Вітри приноситимуть прогріте повітря із Середземномор’я та Балкан.
Уночі температура становитиме +7…+12 градусів, удень - +13…+18 градусів. Істотних опадів не очікується.
Тривале збереження високих температур сприятиме економії енергоресурсів на обігрів житла. За словами синоптика, це дасть змогу ще трохи відтермінувати початок опалювального сезону.
Погода в Україні - останні новини
Як раніше повідомляв Главред, ДСНС повідомила про густий туман у Києві та чотирьох областях. Рятувальники наголосили на жовтому рівні небезпечності через зниження видимості.
Синоптик Ігор Кібальчич повідомив про мінливу, але загалом теплу погоду з проходженням атмосферних фронтів. Він наголосив, що опади припиняться по всій території у другій половині тижня.
Український гідрометеорологічний центр попередив про хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі на Правобережжі і в південних районах. Синоптики застерегли, що туман і сильні дощі очікуються локально, зокрема в Карпатах та на сході.
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Про персону: Віталій Постригань
Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.
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