Аномальне тепло в Україні затримається: якою буде погода до кінця жовтня

Антициклон Gerhard принесе більше сонця та заблокує надходження арктичного холоду.

https://glavred.net/synoptic/anomalnoe-teplo-v-ukraine-zaderzhitsya-kakoy-budet-pogoda-do-konca-oktyabrya-10805471.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні / Фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

Чому в Україні утримується аномально тепла погода

Якою буде температура

Чи повернуться дощі найближчими днями

В Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів. Про це повідомив начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За словами синоптика, тепле повітря в Україну приніс південний циклон із Прикаспійської низовини. У вихідні середньодобова температура становила +12…+14 градусів, що на 5 градусів і більше перевищує кліматичну норму.

відео дня

"Аномальне тепло, яким ми зараз зігріваємось, транспортував із Прикаспійської низовини південний циклон", - повідомив Постригань.

У вихідні середньодобова температура становила +12…+14 градусів, що на 5 градусів і більше перевищує кліматичну норму та відповідає показникам другої половини вересня.

У період із 16 до 19 жовтня на Черкащині випало 14-25 мм опадів - це одна-дві декадні норми. Дощі сприяли появі дружних сходів озимини та зниженню пожежної небезпеки в лісах області.

Водночас сильні зливи наробили лиха в Туреччині. Зокрема, у Стамбулі місцева влада назвала опади найсильнішими за останні 84 роки. У деяких районах міста зафіксували до 260 літрів води на квадратний метр.

Якою буде погода в Україні 20 жовтня

У вівторок, 20 жовтня, атмосферні фронти з півдня ще зачіпатимуть Правобережжя та південь України. Дощі очікуються переважно вночі, місцями вони можуть бути інтенсивними.

"Температура залишиться не по сезону теплою: вночі 6–11º, вдень 14–19º", - зазначив Постригань.

Чи буде похолодання до кінця жовтня

Надалі синоптична ситуація, за його словами, зміниться. Активність південних циклонів слабшатиме, а погоду визначатиме антициклон Gerhard. Він принесе більше сонячних годин і теплу, як для цієї пори року, погоду.

За попередніми прогнозами, до кінця тижня надходження арктичного холоду залишатиметься заблокованим. Вітри приноситимуть прогріте повітря із Середземномор’я та Балкан.

Уночі температура становитиме +7…+12 градусів, удень - +13…+18 градусів. Істотних опадів не очікується.

Тривале збереження високих температур сприятиме економії енергоресурсів на обігрів житла. За словами синоптика, це дасть змогу ще трохи відтермінувати початок опалювального сезону.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ДСНС повідомила про густий туман у Києві та чотирьох областях. Рятувальники наголосили на жовтому рівні небезпечності через зниження видимості.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив про мінливу, але загалом теплу погоду з проходженням атмосферних фронтів. Він наголосив, що опади припиняться по всій території у другій половині тижня.

Український гідрометеорологічний центр попередив про хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі на Правобережжі і в південних районах. Синоптики застерегли, що туман і сильні дощі очікуються локально, зокрема в Карпатах та на сході.

Читайте також:

Про персону: Віталій Постригань Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред