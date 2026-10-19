Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Аномальне тепло в Україні затримається: якою буде погода до кінця жовтня

Руслана Заклінська
19 жовтня 2026, 17:19
google news Підпишіться
на нас в Google
Антициклон Gerhard принесе більше сонця та заблокує надходження арктичного холоду.
Аномальне тепло в Україні затримається: якою буде погода до кінця жовтня
Прогноз погоди в Україні / Фото: magnific.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому в Україні утримується аномально тепла погода
  • Якою буде температура
  • Чи повернуться дощі найближчими днями

В Україні до кінця жовтня утримається аномально тепла погода. Антициклон Gerhard принесе більше сонця, а температура вдень сягатиме +18 градусів. Про це повідомив начальник Черкаського регіонального центру з гідрометеорології Віталій Постригань.

За словами синоптика, тепле повітря в Україну приніс південний циклон із Прикаспійської низовини. У вихідні середньодобова температура становила +12…+14 градусів, що на 5 градусів і більше перевищує кліматичну норму.

відео дня

"Аномальне тепло, яким ми зараз зігріваємось, транспортував із Прикаспійської низовини південний циклон", - повідомив Постригань.

У вихідні середньодобова температура становила +12…+14 градусів, що на 5 градусів і більше перевищує кліматичну норму та відповідає показникам другої половини вересня.

У період із 16 до 19 жовтня на Черкащині випало 14-25 мм опадів - це одна-дві декадні норми. Дощі сприяли появі дружних сходів озимини та зниженню пожежної небезпеки в лісах області.

Водночас сильні зливи наробили лиха в Туреччині. Зокрема, у Стамбулі місцева влада назвала опади найсильнішими за останні 84 роки. У деяких районах міста зафіксували до 260 літрів води на квадратний метр.

Якою буде погода в Україні 20 жовтня

У вівторок, 20 жовтня, атмосферні фронти з півдня ще зачіпатимуть Правобережжя та південь України. Дощі очікуються переважно вночі, місцями вони можуть бути інтенсивними.

"Температура залишиться не по сезону теплою: вночі 6–11º, вдень 14–19º", - зазначив Постригань.

Чи буде похолодання до кінця жовтня

Надалі синоптична ситуація, за його словами, зміниться. Активність південних циклонів слабшатиме, а погоду визначатиме антициклон Gerhard. Він принесе більше сонячних годин і теплу, як для цієї пори року, погоду.

За попередніми прогнозами, до кінця тижня надходження арктичного холоду залишатиметься заблокованим. Вітри приноситимуть прогріте повітря із Середземномор’я та Балкан.

Уночі температура становитиме +7…+12 градусів, удень - +13…+18 градусів. Істотних опадів не очікується.

Тривале збереження високих температур сприятиме економії енергоресурсів на обігрів житла. За словами синоптика, це дасть змогу ще трохи відтермінувати початок опалювального сезону.

Погода в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ДСНС повідомила про густий туман у Києві та чотирьох областях. Рятувальники наголосили на жовтому рівні небезпечності через зниження видимості.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомив про мінливу, але загалом теплу погоду з проходженням атмосферних фронтів. Він наголосив, що опади припиняться по всій території у другій половині тижня.

Український гідрометеорологічний центр попередив про хмарну погоду з проясненнями та місцями дощі на Правобережжі і в південних районах. Синоптики застерегли, що туман і сильні дощі очікуються локально, зокрема в Карпатах та на сході.

Читайте також:

Про персону: Віталій Постригань

Відомий український синоптик. Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру. Складає прогнози погоди в Україні на короткострокову і довгострокову перспективу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Погода в Україні Погода на завтра Погода на місяць
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загинули діти, багато поранених: Росія вдарила по парку на Харківщині

Загинули діти, багато поранених: Росія вдарила по парку на Харківщині

18:21Війна
Загроза для заходу та центру України: Ігнат назвав головні цілі атак РФ

Загроза для заходу та центру України: Ігнат назвав головні цілі атак РФ

18:12Україна
Аномальне тепло в Україні затримається: якою буде погода до кінця жовтня

Аномальне тепло в Україні затримається: якою буде погода до кінця жовтня

17:19Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

Китайський гороскоп на завтра, 20 жовтня: Тиграм — простота, Кроликам — цілі

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Удача сама постукає у двері: чотирьом знакам зодіаку скоро казково пощастить

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

Німці вже давно не садять туї: які рослини обирають для живоплоту замість них

Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

Використання втулок від туалетного паперу в жовтні: несподіваний трюк

Використання втулок від туалетного паперу в жовтні: несподіваний трюк

Останні новини

19:10

Путіну доповіли про "захоплення" Добропілля: Коваленко розкрив правду

19:08

Поява клопів у житлових будинках восени: як захистити квартиру

19:07

Засновник OstUpChuk Сергій Остапчук про професійний трейдинг, навчання та події 2021 року новини компанії

18:51

Як зігріти будинок і витратити менше дров: хитрість, про яку мало хто знаєВідео

18:32

Навіщо садівники розсипають соду у жовтні: неочікуваний результат

Зупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатораЗупинити Путіна можна лише силою: Максакова – про чуму в РФ, бункери та ігри диктатора
18:21

Загинули діти, багато поранених: Росія вдарила по парку на Харківщині

18:12

Загроза для заходу та центру України: Ігнат назвав головні цілі атак РФ

18:11

5 знаків зодіаку, для яких кінець жовтня 2026 року стане часом великих змін

18:07

Традиційні обробні дошки відходять у минуле: що стає трендом

Реклама
17:53

Путін міг не дожити до 74-річчя: екс-депутатка Держдуми РФ назвала причинуВідео

17:44

Відкрито відбір кандидатів до складу Експертної колегії з питань захисту національних інтересів та протидії російській агресії

17:43

"Виявила у себе": Надя Дорофєєва розповіла про пухлину в грудях

17:41

PROSTRANSTVO ввела в експлуатацію понад 147 тисяч квадратних метрів нерухомості під час повномасштабної війни

17:31

Одна кнопка в авто посилює запотівання вікон: що не варто робити під час дощуВідео

17:28

Навіщо розкладати лавровий лист на грядках: особливості використання

17:26

Наступного року вишня рясно вродить: що обов’язково потрібно зробити до морозів

17:19

Аномальне тепло в Україні затримається: якою буде погода до кінця жовтня

17:02

Яке взуття носити з джинсами восени 2026: стилістка назвала найкращі поєднання

17:02

Навіщо поля масово засівали кульбабою: що таємно добували з коріння

16:57

Щоб смородина рясно плодоносила: що потрібно зробити під час осінньої посадки

Реклама
16:56

Домовленості не виконані: Зеленський заявив про Starlink та постачання зброї

16:23

Переговори Трампа, Сі Цзіньпіна і Путіна - в МЗС попередили про небезпечний сценарій

16:18

Гороскоп на завтра, 20 жовтня: Ракам - хвилювання, Водоліям - любов

16:03

Дитяче Євробачення–2026: де дивитися фінал та як голосувати за УкраїнуВідео

15:58

Долар наблизився до психологічної межі: новий курс валют на 20 жовтня

15:45

Туман і сильні дощі насуваються на Україну: де чекати негоди

15:29

Горіхи чистяться самі без молотка за 5 хвилин - кухар показав простий спосібВідео

15:17

Без Києва угоди не буде: у Кремлі здивували заявою про мирні переговори

14:56

Зірки "Парочки слідчих" про особисте: Октябрський вперше розповів, чи готовий до стосунків після розлучення, а Буйновська — про складнощі в шлюбі з чоловіком актором

14:51

Понад 118 млн грн для Сил оборони та підтримка соціальних кампаній: результати роботи марафону "Єдині новини" у 2026 році

14:44

"Скоро будуть заброньовані абсолютно всі": в Кабміні анонсували важливі зміни

14:43

Секрет наваристого бульйону не в спеціях: які види м’яса радять поєднувати кухарі

14:34

"Втратила свідомість": народна артистка впала і отримала важкі травми

14:34

Пральна машина сильно трясеться під час віджимання: як усунути проблему самостійно

14:20

Кому потрібна особлива турбота: 4 місяці народження, що страждають мовчки

14:17

Коли у 2026 році міняти літні шини на зимові: що каже закон та чи будуть штрафиВідео

13:59

Уряд оновив умови "єОселі" для кількох категорій громадян

13:43

"Зараз з колишнім": Лорак зробила несподівану заяву про Мурата Налчаджіоглу

13:43

Релігійні свята листопада 2026: коли Михаїла, Андрія та початок посту

13:30

На Сонці відбувся спалах червоного рівня: магнітна буря насувається на Землю

Реклама
13:26

Червивих яблук стане значно менше: навіщо садівники обгортають яблуні картоном восени

13:23

Що зробити до Нового року 2027, щоб притягнути достаток і успіх: 7 ритуалів

13:14

Трамп готує нові поступки для Росії: що ще отримає Путін та чого чекати Україні

12:58

Як зварити буряк за 15 хвилин: секрет швидкого приготування

12:57

Посівний календар на листопад 2026 — сприятливі дні для саду й городу

12:57

Гладіолуси віддячать пишним цвітінням: коли викопувати цибулини та де їх зберігати

12:45

Ангел Victoria's Secret вийшла на подіум через місяць після пологів і вразила фігуроюВідео

12:34

"Щоб війна закінчилася": в США відповіли, чи планують зустріч Трампа, Путіна і Сі

12:30

Гороскоп Таро на завтра, 20 жовтня: для Близнюкам — їхній день, Рибам — вигорання

12:17

Кейт пішла проти Вільяма через Гаррі: у королівській родині — новий конфлікт

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини ЖитомираНовини СумНовини ОдесиНовини Черкаси
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти