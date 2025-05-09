В Німеччині налаштовані рішуче: Мерц пригрозив Путіну "ударом" за Україну

Новий канцлер Німеччини попередив, що Росія може зіткнутися з серйозними проблемами.

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Європейські країни та США схильні діяти радикально / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

Що сказав Мерц:

Росія не має затримувати підписання мирного договору

Німеччина може ввести санкції проти Росії у випадку затягування миру

ЄС буде підтримувати Україну і надалі

Україна разом із партнерами прокладає шлях до стійкого миру, в той час як країна-агресорка Росія всіляко намагається уникнути початку мирних переговорів задля укладення відповідного договору.

У Німеччині не готові чекати, поки Кремль отямиться, тому канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Росія може зіткнутися з новими санкціями, якщо не дасть можливість укласти справжній мирний договір. Його слова наводить Stern.

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"Якщо цього не відбудеться, ми не вагатимемося разом із нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки ще більше посилити санкції", – наголосив він.

При цьому Мерц зазначив, що Німеччина та її союзники готові і надалі допомагати Україні захищати себе та рухатися у напрямку якнайшвидшого закінчення війни.

Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що якщо країна-агресорка Росія буде ухилятися від мирного врегулювання війни проти України, США та Європейський Союз нанесуть по РФ координований санкційний удар.

Незабаром після цього стало відомо, що Велика Британія запроваджує санкції проти 100 нафтових танкерів, які є основною частиною "тіньового флоту" диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, Главред повідомляв, що влада Сполучених Штатів завершила розробку нового пакета санкцій проти Росії, який стосуватиметься банківської сфери та енергетики.

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Хто такий Фрідріх Мерц Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року. 25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus. За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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