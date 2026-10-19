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Туман і сильні дощі насуваються на Україну: де чекати негоди

Анна Косик
19 жовтня 2026, 15:45
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Синоптики попередили про несприятливі погодні умови у найближчий час.
Туман і сильні дощі насуваються на Україну: де чекати негоди
Прогноз погоди в Україні 20 жовтня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де у найближчу добу будуть сильні опади
  • В яких регіонах синоптики прогнозують тумани
  • Як зміниться температура в Україні 20 жовтня

Погода в Україні завтра, 20 жовтня, буде хмарною з проясненнями. На Правобережжі, в Херсонській області та Криму очікуються помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр. На решті територій України синоптики прогнозують суху погоду.

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"Вночі та вранці в Карпатах та на сході країни місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с", - додали синоптики.

Температура повітря вночі знизиться до +9+14 градусів, у західних областях буде ще холодніше - +6+11 градусів. Вдень очікується +13+18 градусів, на Закарпатті та на півдні країни до +21 градуса.

Туман і сильні дощі насуваються на Україну: де чекати негоди
Погода в Україні 20 жовтня / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Києві та області 20 жовтня

У столиці та на Київщині у вівторок очікується хмарна погода з проясненнями та помірними дощами. вітер синоптики прогнозують південно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі коливатиметься в межах +9+14 градусів, вдень - від +13 до +18 градусів. У Києві буде +11+13 градусів вночі, +16+18 градусів вдень.

Туман і сильні дощі насуваються на Україну: де чекати негоди
Погода в Києві 20 жовтня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у першій половині поточного тижня в Україні переважатиме доволі нестійкий характер погоди внаслідок проходження атмосферних фронтів та впливу південного циклону. Пройдуть дощі, на півдні місцями сильні.

Раніше повідомлялося, що 19 жовтня температура в Україні підвищиться до +13+18 градусів. У південно-східних регіонах навіть можуть бути значні дощі, але надалі опадів ставатиме менше.

Напередодні стало відомо, що зима 2026-2027 років в Україні, за попередніми прогнозами, може виявитися теплішою за кліматичну норму із незвично високими температурами у грудні.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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