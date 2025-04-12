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РФ націлилася на три області України: тривожний прогноз генерала ЗСУ

Олексій Тесля
12 квітня 2025, 02:37
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Кремль прагне до того, щоб отримати сильнішу позицію під час майбутніх переговорів, не виключає Ігор Романенко.
Дніпро, армія РФ
/ Колаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Головне:

  • Мета окупантів на Сумщині та Харківщині - створення буферної зони
  • Ворог може спробувати просунутися на територію Дніпропетровщини

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко прокоментував спроби країни-агресора РФ атакувати в Сумській і Харківській областях.

Мета окупантів на Сумщині та Харківщині - створення буферної зони, наголосив він в ефірі Radio NV.

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Експерт не виключає, що Кремль також прагне до того, щоб отримати сильнішу позицію під час майбутніх переговорів.

"Політичний аспект полягає в тому, що це нова область - Сумщина. Путіну потрібні підсумки, він хоче завершити у виграшному для себе вигляді цю "СВО". Тому й додав собі Сумську область, на Харківщині загроза...", - зазначив він.

Український генерал також попереджає про те, що РФ може спробувати просунутися на територію Дніпропетровської області.

"І просування, зайти на Дніпропетровщину на 100-200 метрів. Але показати, що це нова область. Щоб виходити на ці торги. А оскільки він так себе поводить, то розуміє, що треба виходити на якісь переговори", - додав Романенко.

Як раніше повідомляв Главред, боєць ЗСУ попередив про небезпеку для Дніпропетровщини. Ворог активно намагається проривати напрямок низки сіл, попередив Станіслав Бунятов.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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