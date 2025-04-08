Україна не може збивати ракети РФ, як раніше: генерал попередив про загрозу

Що сказав Романенко:
- Росія модернізувала свої ракети
- Україні потрібно шукати нові тактичні рішення для захисту від ворожих обстрілів
Країна-агресорка Росія удосконалила свої ракети, тому тепер Україні дедалі складніше збивати повітряні цілі противника. Про це в коментарі Фокусу розповів генерал-лейтенант Ігор Романенко.
Російський військово-промисловий комплекс за час повномасштабного вторгнення досяг того, що ракети обходять зони ураження української ППО за рахунок прольоту на малій висоті.
"Росія дійсно модернізує власні ракети. Завдяки цьому вони частіше проходять зону ураження - а сама зона фактично зменшилася. Тим більше, що в нас небагато батарей Patriot і мало засобів, здатних ефективно перехоплювати такі ракети. Тому й виникають подібні проблеми", - зауважив Романенко.
Якщо раніше балістичні ракети противника летіли по траєкторії дуги, тобто спершу піднімалися вгору, а потім стрімко падали на ціль, то зараз ситуація змінилася. Тому українська ППО не здатна настільки ефективно виявляти і знищувати цілі ворога.
"Потрібно шукати нові тактичні рішення і визначати, якою саме зброєю можна протидіяти", - додав генерал-лейтенант.
Ракетні обстріли України - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджав, що росіяни модернізують балістичні ракети, щоб їх було складніше перехоплювати і збивати.
Раніше стало відомо, що Росія суттєво змінила тактику повітряних ударів по Україні, збільшивши використання балістичних ракет та модернізуючи свої безпілотники. Зокрема, ворог почав частіше застосовувати балістику та модифіковані дрони, що ускладнює їхнє перехоплення українськими засобами ППО.
Напередодні повідомлялося, що за три роки війни РФ досконально відпрацювала тактику масованих ударів. Спершу ворог запускає "Шахеди", згодом крилаті ракети, після чого атакує регіони балістикою, коли зенітні установки вже розрядились на крилатих ракетах. У росіян нещодавно стався збій у тактиці використання ракет.
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Хто такий Ігор Романенко
Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.
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