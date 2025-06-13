Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ націлилася на місто-мільйонник: Жданов назвав умову для нового наступу

Олексій Тесля
13 червня 2025, 04:05
298
Для відновлення армії до рівня, необхідного для атаки на країни Альянсу, Росії знадобиться 3-5 років.
Олег Жданов, ВСУ
/ Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Главред

Важливо:

  • Армія РФ зараз не має ресурсів для просування до Одеси
  • Падіння Одеси може спровокувати подальшу агресію

Військовий аналітик Олег Жданов вважає малоймовірним, що в нинішніх умовах Росія здатна почати наступ на Одесу. Однак, на його думку, стратегічні цілі Кремля на південному напрямку залишаються актуальними, і загроза нових захоплень зберігається в довгостроковій перспективі.

За словами експерта, російська армія зараз не має ресурсів для форсування Дніпра і просування до Одеси. Проте Жданов переконаний, що диктатор РФ Володимир Путін не відмовиться від своєї мети - встановити контроль над територіями на правому березі Дніпра, включно з Одесою і Придністров'ям, у рамках ідеї "Новоросії" і повної ізоляції України від Чорного моря.

відео дня

Він нагадав, що ще 2022 року Росія анексувала частини Запорізької та Херсонської областей. Це, на думку Жданова, було не просто політичним кроком, а частиною підготовки до потенційного розширення наступу.

Експерт підкреслює, що без захоплення плацдарму на правому березі Дніпра російським військам неможливо розвивати наступ на півдні. За його словами, Кремль може погодитися на формальне перемир'я тільки після повного виведення українських військ із Запорізької та Херсонської областей - інакше війна продовжиться.

У цьому контексті, зазначив Жданов, заяви президента Володимира Зеленського про можливу атаку на Одесу є сигналом для Заходу: розраховувати на швидке мирне врегулювання не варто. На його думку, завершити війну можна або шляхом економічного тиску, включно з більш жорсткими санкціями, або завдяки поставкам озброєння і перемоги на полі бою. Однак обидва шляхи, за його словами, уповільнені недостатньою рішучістю західних партнерів.

Жданов також попереджає, що падіння Одеси може спровокувати подальшу агресію - спочатку в бік Молдови, а потім і Європи. У цьому разі Росія отримає новий плацдарм на південному заході, який може бути використаний для розширення впливу, зокрема економічними засобами. Він згадав Австрію як країну з нейтральним статусом, але при цьому з вираженими проросійськими поглядами.

Говорячи про можливі терміни відновлення повномасштабних наступів, Жданов посилається на оцінку аналітиків НАТО: для відновлення армії до рівня, необхідного для атаки на країни Альянсу, Росії знадобиться 3-5 років. Однак для нового удару по Україні, на його думку, Кремлю достатньо одного року оперативної паузи.

Раніше стало відомо про плани РФ захопити Одесу і вийти на кордони інших країн. Президент назвав головні цілі Росії для провокування хаосу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни вдарили ракетами по Одесі. В Одесі прогриміли вибухи на тлі балістичної загрози.

Більше новин:

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Жданов новини Одеси
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія підійшла до Сум критично близько: чи є ризик блокади міста

Росія підійшла до Сум критично близько: чи є ризик блокади міста

02:23Війна
Температура почне зростати, але не всюди: які регіони залишаться в прохолоді

Температура почне зростати, але не всюди: які регіони залишаться в прохолоді

01:56Синоптик
"Усе в руках Трампа": Зеленський назвав головний механізм для припинення війни

"Усе в руках Трампа": Зеленський назвав головний механізм для припинення війни

21:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

Китайський гороскоп на завтра 13 червня: Тиграм - важкі часи, Зміям - суперечки

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

Температура впаде до +8 градусів: стала відома дата сильного похолодання

В Німеччині поставили остаточну крапку в питанні передачі ракет Taurus Україні

В Німеччині поставили остаточну крапку в питанні передачі ракет Taurus Україні

Де собака на картинці: більшість людей не зможуть його знайти

Де собака на картинці: більшість людей не зможуть його знайти

Останні новини

05:02

Як швидко розпалити гриль: простий спосіб з серветками та олією

04:30

Відлякає усіх шкідників: експерт закликав розставити шкірку одного овоча в саду

04:05

РФ націлилася на місто-мільйонник: Жданов назвав умову для нового наступу

03:32

РФ прорвала оборону: ексспівробітник СБУ назвав три міста, яким загрожує оточення

02:23

Росія підійшла до Сум критично близько: чи є ризик блокади міста

Росія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – НовакРосія приречена на поразку і розпад, Україна ніколи не повернеться в орбіту Москви – Новак
01:56

Температура почне зростати, але не всюди: які регіони залишаться в прохолоді

01:30

Помер зірка фільму "Обличчя зі шрамом" Гарріс Юлін

00:43

Нові правила проходження техогляду: що зміниться з 1 липня

12 червня, четвер
23:45

Мікрохвильовка сяятиме: один інгредієнт з кухні прибере найстійкіший жирВідео

Реклама
23:10

Дружина Олександра Сирського: хто вона, де народилася і ким працює

23:06

Які слова чують люди перед смертю - вчені зробили несподіване відкриттяВідео

22:45

РФ стягнула "ударний кулак" і просувається на Сумщині – ексспівробітник СБУ

22:31

Черговий злочин окупантів: чотири авіаудари по Запорізькій області, є загиблі

22:09

"Нерви вже не витримували": Ірина Федишин у Польщі з ноги знесла двері

21:49

"Усе в руках Трампа": Зеленський назвав головний механізм для припинення війни

21:40

Впливають на інших навіть мовчанням: у кого найсильніша енергетика за датою народженняВідео

21:25

Нова площадка для запуску "Шахедів": ЗМІ розкрили подробиці місця розташування

21:15

Маловідомий факт: хто був найбагатшим українцем в історії УкраїниВідео

20:49

"Розчарований Росією та Україною": Трамп зробив різку заяву

20:26

Україна може зупинити наступ РФ на фронті: ексспівробітник СБУ назвав умову

Реклама
20:19

G7 готує потужний удар по нафтових доходах РФ: ЗМІ розкрили, що задумали лідери

20:19

Переможниця шоу "Холостяк-13" зробила пластичну операцію - деталі

19:59

"Війна продовжиться": ексглава МЗС назвав спосіб змусити Путіна припинити вогоньВідео

19:59

ЗСУ відштовхують окупантів на Сумщині: Зеленський розповів про успіхи

19:35

Феномен української музики: як одна пісня змінила правила гри в СРСРВідео

19:27

Влупить +1 градус та литимуть грозові дощі: Україну атакує холодний шторм

19:21

Зеленський заявив про початок нового етапу війни РФ проти України - що змінилось

19:04

"Гріха немає": священник пояснив, чи дійсна сповідь без причастяВідео

19:01

"Мені соромно, що я боявся": Melovin переніс операцію

19:00

Захоплення лівобережжя України в 2026 році: чи дійдуть російські війська до ДніпраПогляд

18:56

Будете виглядати стильно навіть на пенсії: 6 помилок, які додають вікуВідео

18:38

Мирної угоди між Україною та РФ не буде: Волкер дав сумний прогноз

18:31

Продовження, на яке чекали: стартували зйомки 2 сезону "Прикордонників"

18:31

Різниця в десятки разів: скільки заробляють військові в Україні та США, порівнянняВідео

18:12

Важливе селище захопили: DeepState заявили про просування ворога на Харківщині

18:05

"Неприємно": Сибіга розкритикував "деякі країни" за привітання до дня Росії

17:47

Україні передадуть нові Iris-T: Зеленський розкрив деталі плану і назвав терміниВідео

17:40

Олімпійська стрибунка Ірина Геращенко вперше стала мамою

17:33

Втратите благополуччя: що не можна робити 13 червня, прикмети

17:19

Напрямок на Київ: в ОП прокоментували просування окупантів на Сумщині

Реклама
17:13

В Німеччині поставили остаточну крапку в питанні передачі ракет Taurus УкраїніВідео

17:04

Сніг влітку, робота під час масованих обстрілів і суперзірки в кадрі: у Києві завершили знімання різдвяної казки "Вартові Різдва"

17:01

Українці все більше переходять на користування готівкою: яка причина

16:50

Як змусити РФ припинити вогонь: Зеленський розкрив головну загрозу для Кремля

16:33

Пломбір і ковбасу по 2.20 вкрали: чому культові радянські продукти зовсім не з СРСРВідео

16:28

Що буде, якщо впасти в могилу: неочікувана відповідь патологоанатома

16:24

У Трампа порівняли Зеленського з Лінкольном і звернулись із важливим закликом

16:13

Курс євро вперше в історії перевищив рівень 48 грн: НБУ оголосив новий курс валют

15:53

"Те, що нам дійсно потрібно": які рішення щодо України приймуть на саміті НАТОВідео

15:45

Тривожний сигнал: що робити якщо гниють і в'януть кабачки

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти