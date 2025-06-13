РФ націлилася на місто-мільйонник: Жданов назвав умову для нового наступу

Для відновлення армії до рівня, необхідного для атаки на країни Альянсу, Росії знадобиться 3-5 років.

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Армія РФ зараз не має ресурсів для просування до Одеси

Падіння Одеси може спровокувати подальшу агресію

Військовий аналітик Олег Жданов вважає малоймовірним, що в нинішніх умовах Росія здатна почати наступ на Одесу. Однак, на його думку, стратегічні цілі Кремля на південному напрямку залишаються актуальними, і загроза нових захоплень зберігається в довгостроковій перспективі.

За словами експерта, російська армія зараз не має ресурсів для форсування Дніпра і просування до Одеси. Проте Жданов переконаний, що диктатор РФ Володимир Путін не відмовиться від своєї мети - встановити контроль над територіями на правому березі Дніпра, включно з Одесою і Придністров'ям, у рамках ідеї "Новоросії" і повної ізоляції України від Чорного моря.

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Він нагадав, що ще 2022 року Росія анексувала частини Запорізької та Херсонської областей. Це, на думку Жданова, було не просто політичним кроком, а частиною підготовки до потенційного розширення наступу.

Експерт підкреслює, що без захоплення плацдарму на правому березі Дніпра російським військам неможливо розвивати наступ на півдні. За його словами, Кремль може погодитися на формальне перемир'я тільки після повного виведення українських військ із Запорізької та Херсонської областей - інакше війна продовжиться.

У цьому контексті, зазначив Жданов, заяви президента Володимира Зеленського про можливу атаку на Одесу є сигналом для Заходу: розраховувати на швидке мирне врегулювання не варто. На його думку, завершити війну можна або шляхом економічного тиску, включно з більш жорсткими санкціями, або завдяки поставкам озброєння і перемоги на полі бою. Однак обидва шляхи, за його словами, уповільнені недостатньою рішучістю західних партнерів.

Жданов також попереджає, що падіння Одеси може спровокувати подальшу агресію - спочатку в бік Молдови, а потім і Європи. У цьому разі Росія отримає новий плацдарм на південному заході, який може бути використаний для розширення впливу, зокрема економічними засобами. Він згадав Австрію як країну з нейтральним статусом, але при цьому з вираженими проросійськими поглядами.

Говорячи про можливі терміни відновлення повномасштабних наступів, Жданов посилається на оцінку аналітиків НАТО: для відновлення армії до рівня, необхідного для атаки на країни Альянсу, Росії знадобиться 3-5 років. Однак для нового удару по Україні, на його думку, Кремлю достатньо одного року оперативної паузи.

Раніше стало відомо про плани РФ захопити Одесу і вийти на кордони інших країн. Президент назвав головні цілі Росії для провокування хаосу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни вдарили ракетами по Одесі. В Одесі прогриміли вибухи на тлі балістичної загрози.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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