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Жданов спрогнозував, чи вдарять росіяни по Україні ракетами під час Великодня

Дмитро Відоменко
14 квітня 2023, 14:59 оновлено 15 квітня, 13:49
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Релігійність диктатора Путіна і його оточення – чисто показна, вважає Олег Жданов. І вона не завадить влаштувати ракетний удар прямо під час Великодня.
Жданов, ядерна зброя
Олег Жданов / колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Є висока ймовірність того, що російські агресори можуть влаштувати новий ракетний удар по Україні прямо в найближчу неділю – під час свята Великодня (Воскресіння Христового). Про це заявив відомий військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"По кораблях c ракетами в Чорному морі потрібно судити найменше. Тому що кораблі - це високо маневрені носії, вони"по морях, по хвилях, нині тут, завтра там". Вони протягом декількох годин можуть вийти у відкрите море, точно так само протягом декількох годин можуть повернутися в порт або на базу. Я б більше орієнтувався на терміни. Останній масований ракетний удар у нас був 9 березня, на день народження Шевченка. Враховуючи, що ми трошки прорідили кількість ракет в Джанкої, якраз до Великодня є висока ймовірність того, що росіяни нам можуть зробити "подарунок", якусь гидоту у вигляді ракетного удару по Україні", - сказав він.

На думку Жданова, релігійність диктатора Путіна і його оточення – чисто показна. І вона не завадить їм влаштувати ракетний удар прямо під час Великодня.

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"Подивіться на Релігійний зріз російського суспільства - християн там всього 4%, зате 28% мусульман. Святкування Великодня в Росії показушне, і богослужіння йде в великих соборах Москви і Пітера. Зате коли Рамадан, Москву перекривають на цілий день, тому що всі вулиці заповнені мусульманами, які здійснюють намаз. Шойгу - не християнин. Путін постійно бере участь з шаманами в Танцях з бубнами, тому йому це християнське свято може бути до лампочки. Тому ймовірність ракетного удару на Великдень дуже висока", - сказав він.

Жданов також припускає, що ракетний удар на Великдень російські агресори будуть наносити в якості своєрідної "психічної атаки", а аж ніяк не заради досягнення якихось військових цілей.

"Ні. Тут інша ситуація. Росії треба тиснути на українське суспільство. Чи будуть бити по церквах-не знаю, хоча не виключаю. Росія буде бити по скупченнях людей, по житлових кварталах. А потім росіяни будуть робити вигляд, що не туди цілилися, або будуть, як зазвичай, доводити, що там були скупчення українських військ. У звичайні дні росіяни завдають ракетних ударів з метою знищення наших резервів, і це впливає на хід бойових дій. А на свята на кшталт Великодня вони намагатимуться тиснути на суспільство, примушувати Україну до капітуляції, до переговорів на умовах Москви. Вони хочуть таким чином застовпити за собою захоплені території. Тому основний упор буде на створення в суспільстві непримиренності до війни", - підсумував експерт.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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