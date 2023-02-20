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РФ може збрехати про "взяття" Бахмута в річницю початку війни – британська розвідка

20 лютого 2023, 10:56
Втрати росіян залишаються високими, особливо в Бахмуті і Вугледарі, розповіли в британській розвідці.
Бахмут
ЗСУ продовжують оборону Бахмута / Twitter / informatorlgua, Freeradio

Попри величезні втрати російські окупанти продовжують спроби штурму Бахмута Донецької області.

Не виключено, що в Москві оголосять про захоплення міста до річниці початку війни, навіть якщо інформація виявиться неправдивою. Про це йдеться в повідомленні британської розвідки.

Уточнюється, що втрати росіян залишаються високими, особливо в Бахмуті і Вугледарі. Зокрема, "елітні" 155-та і 40-та бригади морської піхоти зазнали дуже великих втрат у Вугледарі і, ймовірно, більш неефективні в бою.

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"З наближенням річниці вторгнення російські сили, ймовірно, перебувають під зростаючим політичним тиском. Цілком ймовірно, Росія буде стверджувати, що Бахмут був захоплений, щоб приурочити це до річниці війни, незалежно від реальності на місці", — додали в британській розвідці.

@DefenceHQ
/ @DefenceHQ

Бої навколо Бахмута

Раніше представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше розповів, що окупанти Росії продовжують наступати на Бахмутському напрямку.

Ворог намагається домогтися просування, застосовуючи живу силу, а не військову техніку. Загарбники задіють авіацію, але не можуть отримати перевагу в повітрі.

Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко заявив, що в Бахмуті дуже складна обстановка. Окупанти намагаються оточити місто, але у них нічого не виходить. Росіянам вдалося зачепитися за приватний сектор. Там йдуть бої.

Спікер Східного угруповання армії України Сергій Череватий не виключив відступу українських військ з Бахмута. За його словами, це може статися в разі, якщо мова буде йти про збереження особового складу, поліпшення тактичного положення військ або більш ефективного проведення військової операції.

Читайте більше:

Бахмут війна Росії та України британська розвідка
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