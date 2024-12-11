'Буде ще одна спроба': коли РФ може вдарити по Україні 'Орешником' - Пентагон

В Пентагоні з посиланням на дані американської розвідки зазначили, що РФ може повторно атакувати Україну ракетою "Орешник" найближчими днями.

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В Пентагоні припустили, коли РФ може вдарити по Україні "Орешником" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Про що йдеться у заяві Пентагону:

РФ може атакувати Україну ракетою "Орешник" найближчими днями

В Пентагоні не уточнити, що може бути ціллю удару

Росія готується здійснити запуск чергової експериментальної ракети середньої дальності "Орешник" по території України, і це може відбутися найближчими днями. Про це на брифінгу повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, президент РФ Володимир Путін публічно підтвердив плани на новий запуск ракети "Орешник".

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"Не виключено, що Росія може зробити це найближчими днями. У мене немає точної дати для вас", — заявила Сінгх.

Сабріна Сінгх повідомила, що такі висновки були зроблені на основі даних американської розвідки, однак вона не уточнила, по яких саме цілях Росія може завдати удару.

Вона наголосила, що запуск "Орешника" не змінить ситуацію на полі бою, а США продовжать підтримувати Україну. За словами речниці Пентагону, це чергова спроба Росії спричинити шкоду і жертви в Україні, подібна до тих, що вже спостерігалися раніше.

"Вони намагаються використати кожну зброю, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну. Але Україна разом зі Сполученими Штатами та іншими партнерами по всьому світу продовжує мати нашу підтримку, оскільки вони борються кожного дня на полі бою", — наголосила представниця Пентагону.

Сінгх також зазначила, що пріоритетом оборони України залишається посилення протиповітряної оборони, і Сполучені Штати продовжують виконувати свої зобов'язання щодо цього напряму.

Що відомо про ракету РС-26 "Рубіж / Інфографіка: Главред

Загроза удару "Орешником" по Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може здійснити ще один запуск балістичної ракети середньої дальності по Україні у найближчі дні. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного посадовця, кількість таких ракет, зокрема "Орешник", у Росії, ймовірно, обмежена.

Експерт із міжнародних відносин Валерій Чалий припускає, що Росія може використати стратегічну зброю для демонстративного удару по західних областях України або спробувати атакувати Київ. За його словами, найвірогідніший час атаки – між 10 та 19 грудня. Цю думку він висловив під час ефіру на телеканалі NTA.

Військовий експерт Валерій Рябих заявив, що Росія прагне розширити виробництво ракет середньої дальності, зокрема "Орешників". Однак, за його оцінками, виробничі потужності російської оборонної промисловості дозволяють виготовляти не більше 25 таких ракет на рік.

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Що таке Пентагон? Пентагон - це будівля Міністерства оборони США у формі п'ятикутника. Розташований у штаті Вірджинія поблизу Вашингтона. Також Пентагоном називають саме Міністерство оборони США. Найбільша офісна будівля у світі. У Пентагоні Міністерство оборони США ухвалює найважливіші військові рішення, пише Вікіпедія.

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