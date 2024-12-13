У РФ підіймали 'літак судного дня': чи повʼязано це із застосуванням 'Орешника'

Відомо, що 12 грудня Іл-96 о 15:22 вилетів з Москви до Санкт-Петербурга.

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Не варто піддаватися паніці / Колаж: Главред, фото Вікіпедія, kremlin.ru

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Ворог підіймав "літак судного дня"

Іл-96 росіяни використовували перед запуском ракети "Орешник"

У четвер, 12 грудня над Москвою кружляв Іл-96, якого ще називають "літаком судного дня". Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, заявив в коментарі 24 Каналу, що цей літак керує багатьма процесами.

Зокрема, літак підіймають в небо напередодні небезпеки або дій, які можуть до неї призвести. Як відомо, раніше Іл-96 використовували перед запуском ракети "Орешник".

відео дня

Військовий експерт також додав, що не слід відкидати інформаційно-психологічну операцію, до якої часто вдається РФ.

Світан підкреслив, що не потрібно піддаватися паніці. До того ж не обов'язково ворог знову застосує "Орешник". Окупанти мають дуже багато різних засобів, які можуть використати у будь-який момент.

"Комплекс "Орешник" належить до ракет середньо дальності. Ми про нього багато говоримо останнім часом, але у росіян є близько 500 міжконтинентальних балістичних ракет. Вони можуть досягти до будь-якого місця в Україні, Європі та в частині Америки," – підкреслив льотчик-інструктор.

Згідно з даними Flightradar24, застосунку для спостереження за літаками в режимі реального часу, відомо, що Іл-96-400ВПУ для ФСБ з бортовим номером RA-96104, о 15:22 вилетів з Москви до Санкт-Петербурга.

Ракетний комплекс / Інфографіка: Главред

Загроза удару "Орешником" по Україні - останні новини

Як писав Главред з посиланням на заступницю речника Пентагону Сабріну Сінгх, Росія готується здійснити запуск чергової експериментальної ракети середньої дальності "Орешник" по території України, і це може відбутися найближчими днями. За її словами, президент РФ Володимир Путін публічно підтвердив плани на новий запуск ракети "Орешник".

Експерт Валерій Чалий нещодавно інформував, що РФ може завдати демонстраційного удару стратегічною зброєю по західних областях України або спробувати атакувати Київ між 10 і 19 грудня.

Водночас колишній співробітник СБУ Іван Ступак припустив, що РФ може застосувати ракету "Орешник" з 11 по 13 грудня у часовий проміжок з 10:00 по 14:00 у кожний з цих днів. А також у період з 16 по 21 грудня з 10:00 по 14:00 години. Саме в ці години відбувається закриття повітряного простору над полігоном.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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