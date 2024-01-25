За секунду втратив всю родину: росіяни у Харкові вбили дружину та доньку військового

Російські окупанти безжально атакували Харків. Внаслідок обстрілу 23 січня загинули дружина та 8-річна донька українського військового Володимира Машкіна. Про це повідомляє Управління у справах молоді та спорту Харківської ОДА.
Російська ракета влучила в будинок, де Володимир жив разом з родиною. Ворог вщент зруйнував квартиру, у якій була кохана дружина військового та його рідна донечка.
"Вранці (23 січня - Главред) ракета країни-терориста потрапила в будинок, де проживав Володимир зі своєю сім’єю. Внаслідок вибуху, який вщент зруйнував квартиру, загинули жінка та 8-річна донька спортсмена. Важка звістка про загибель родини застала Володимира, який з початку військової агресії ворога пішов добровольцем до лав ЗСУ, на службі", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про Володимира Машкіна
Володимир Машкін був гравцем харківського регбійного клубу "Легіон XIII", майстром спорту з регбі та регбіліг. Також він був гравцем національної збірної команди України з регбіліг.
На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Володимир пішов добровольцем на фронт.
Удар по Харкову 23 січня
Зранку 23 січня росіяни вдарили ракетами по Харкову. У місті пролунали потужні вибухи, після яких стало відомо про те, що в місті було зруйновано житловий будинок, є жертви. У багатьох будинках зникла вода та світло.
Згодом з'явились фото та відео, на яких було видно, що росіяни знищили весь під'їзд будинку. Внаслідок атаки також був пошкоджений газопровід.
У Харкові проводили евакуацію людей та пошуково-рятувальну операцію. Згодом стало відомо про те, що зросла кількість жертв. Станом на 25 січня відомо про 10 загиблих людей, серед яких 8-річна дівчинка.
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