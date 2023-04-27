УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Ми біжимо марафон": на швидке завершення війни чекати не варто — Резніков

Олексій Тесля
27 квітня 2023, 13:50 оновлено 27 квітня, 14:08
449
Україні потрібно накопичувати енергію і ресурс для фінішного ривка, впевнений міністр оборони.
Українські військові, Олексій Резніков
Олексій Резніков висловився про терміни завершення війни / 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про те, коли можна очікувати закінчення війни між агресором РФ і Україною.

В інтерв'ю РБК-Україна він порівняв нинішню ситуацію з марафонським забігом і закликав не чекати швидких результатів.

"Ми біжимо марафон. Сказати, за скільки ми знаходимося кілометрів від фінішу, не можу, це дуже умовне порівняння. Поки що весь цей етап ми успішно пробігли. Усі ці наші переможні акції у вигляді контрнаступів, визволення наших територій, уміння протистояти окупантам і навіть посилення нашої ППО. І навіть вміння збивати іранські дрони, і непотрапляння в блекаут, і непотрапляння в банкрутство, і навіть вміння з цього робити гроші, і платити податки, і навіть вивозити зерно та олію", — говорить співрозмовник.

відео дня

Разом з тим він вважає, що не варто сподіватися на швидкі результати, як, наприклад, в спринтерських забігах.

"Це не спринтерська дистанція. Це не 100-метрівка, не 60-метрівка, не 30-метрівка. Коли я зрозумів, що це не спринт, а марафон, тоді я собі сказав – почекай, щоби пробігти останні 195 метрів марафонської дистанції, ти повинен до цього протриматися 42 кілометри. Це означає, що ти 42 кілометри мусиш накопичувати енергію, ресурс, тримати темп, розумно його витрачати і потім, коли залишиться 195 метрів, рвонути. Щоб першим торкнутися цієї стрічки чи хоча б бути у призах", — додав Резніков.

Ймовірні терміни завершення війни

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 Рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

"Завершити цю війну можна тільки одним шляхом - це повернення кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91 - го року", - сказав він.

Війна Росії проти України триватиме до 2024 року. При цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги, але обидві відмовляться вести переговори про припинення конфлікту. Про це йдеться в "злитих" в Мережу Секретних матеріалах розвідки США, пише The Washington Post.

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко говорив, що війна в Україні може тривати до літа 2023 року. Причому, за його словами, війна закінчиться не перемогою України, а урочистим похороном Путіна.

Більше новин:

Міноборони України Олексій Резніков війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Можлива катастрофа на ЗАЕС: окупанти встановили вогневі точки на реакторах – розвідка Британії

Можлива катастрофа на ЗАЕС: окупанти встановили вогневі точки на реакторах – розвідка Британії

15:01 Україна
"Ми біжимо марафон": на швидке завершення війни чекати не варто — Резніков

"Ми біжимо марафон": на швидке завершення війни чекати не варто — Резніков

13:50 Україна
Україна готується до часткового відкриття цивільних авіарейсів - французький міністр

Україна готується до часткового відкриття цивільних авіарейсів - французький міністр

13:03 Україна
Всі головні новини

Останні новини

15:18

2,2 тисячі грн на кожного від міжнародної організації: хто з українців має право на нову допомогу

15:10

Валюха зі "Сватів" розповіла, кого ненавиділи всі колеги по серіалуВідео

15:01

Можлива катастрофа на ЗАЕС: окупанти встановили вогневі точки на реакторах – розвідка Британії

14:59

ЗСУ займають нові позиції: українські військові розповіли про підготовку контрнаступу

14:57

Навіщо лавровий лист чіпляють над ліжком: секрет, про який знають лише одиниці

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:51

Favbet став партнером збору на два БПЛА RQ-35 Heidrun реклама

14:49

Як очистити дзеркало від негативної енергії: 2 способи захистити себе і свою сім'ю

14:43

Захоплююча хіромантія: як по руці дізнатися, скільки буде дітей

14:42

"Хтось на це квитки купує?": поки Галкін смішить Європу, росіяни б'ються в істериціВідео

Реклама
14:01

Справжній обман зору: з картинкою-головоломкою за 5 секунд впораються лише одиниці

13:50

"Ми біжимо марафон": на швидке завершення війни чекати не варто — Резніков

13:24

Гороскоп на завтра 28 квітня 2023: Водоліям - романтичний дзвінок, Рибам - переїзд

13:19

"Відчуття теплі": вокалістка Hardkiss розповіла про зустріч з королем Чарльзом на ЄвробаченніВідео

13:04

До чого горять вуха: народні прикмети по днях тижня та часу доби

13:03

Україна готується до часткового відкриття цивільних авіарейсів - французький міністр

12:54

Літо 2024 в Криму: гурт "Антитіла" дасть величезний концерт у ЯлтіВідео

12:54

Перерізають горло: окупанти по-звірячому вбивають полонених після допитів – перехоплення СБУВідео

12:33

Зрадник "здавав" українські позиції у звільненому Лимані, але поплатився

12:11

Кличко у Вашингтоні домовляється з урядом США про посилення підтримки України

12:02

Солили, додавали оцет і навіть смажили: як в СРСР "знущалися" з оселедця

Реклама
11:57

"Китай хотів би бойової нічиї": Загородній оцінив наслідки переговорів Зеленського і Сі Цзіньпіна

11:56

У США змоделювали контрнаступ України: американський генерал оцінив позиції ЗСУ

11:44

Кремль зняв з посади "ката Маріуполя" генерала Мізинцева

11:35

Як варити пшеничну кашу на воді: 3 головні правила розсипчастої крупи

11:15

Жінка купила три будинки в Італії всього за 3 євро: чоловік подумав, що вона "божевільна"

11:05

У Новій Каховці самоліквідувався відомий російський пропагандист

11:00

Китай досі не готовий називати речі своїми іменамиПогляд

10:44

Падіння дрона під Москвою: 17 кг вибухівки повинні були вбити Путіна — Bild

10:43

"Була неприємна хвороба і триває": друг Винника оцінив чутки про онкологію у співакаВідео

10:21

У Польщі виявили уламки ракети класу повітря-земля, на них є написи російською — ЗМІ

10:03

Коли починати купувати долар і євро: експерти дали невтішний прогнозВідео

09:52

Головоломка для людей з нестандартним мисленням: тільки одиниці можуть розгадати піратський ключ

09:51

"Ми точно не скажемо, коли, як і де": Резніков закликав не чекати контрнаступу і не завищувати планку

09:49

Як зробити найсмачніше згущене молоко за 15 хвилин: вражаючий секрет від умілих господиньВідео

09:43

Резніков назвав головну умову відновлення повноцінних переговорів з РФ

09:38

До позначок 46 або 50 грн: експерт розповів, чи чекати диких стрибків курсу долараВідео

09:32

Гороскоп на сьогодні 27 квітня 2023: Овнам - романтика, Скорпіонам - багато роботи

09:16

Чоловік Симоньян накинувся на Зеленського, вислужившись перед Путіним

09:12

На український наступ з надією чекають в РосіїПогляд

09:06

"Наступ закінчився великим пшиком": у ГУР розповіли про плани ворога

Реклама
09:00

Курс долара 2023: яким він буде до кінця рокуЕксклюзив

08:33

Весь Чорноморський флот буде потоплений, недолугі кораблі не становлять загрозу - АндрусівВідео

08:32

"Наші серця стали кам'яними": у боях з окупантами загинув доброволець ЗСУ з ГрузіїВідео

08:28

Головоломка для найуважніших: потрібно знайти безрогого оленя за 15 секунд

08:02

У результаті гучної "бавовни" у Мелітополі ліквідований колаборант-поліцейський

07:40

Турецька влада спростувала чутки про інфаркт у ЕрдоганаВідео

06:47

Вночі РФ вдарила ракетами Калібр по багатоповерхівці в Миколаєві: що відомоФото

06:20

Коли почнеться контрнаступПогляд

04:10

Чи можна дарувати гвоздики живим людям: що принесе "траурна" квітка

03:45

Чому не можна робити ганчірки зі старих речей: власника одягу атакують нещастя

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Погода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Трійця 2023Календар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти