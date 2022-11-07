Росія готує нову ракетну атаку на Україну: у ЗСУ назвали цілі окупантів

Ракета / УНІАН, pixabay.com

Росія продовжити атакувати Україну в осінньо-зимовий період. Як повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат під час брифінгу, окупанти битимуть по критичній інфраструктурі України.

У тому числі енергетичні об'єкти та гідротехнічні споруди, адже росіяни хочуть досягти цілей, які вони поставили.

"Це удари по всій критичній інфраструктурі. Це не тільки мова про енергетику, тому що ворог вже завдавав ударів по гідротехнічних спорудах України", - додав Гнат.

При цьому він підкреслив, що на такі кроки окупанти йдуть, оскільки на фронті РФ не має успіхів, проте має проблеми з технікою і людським ресурсом.

"Вони хочуть в осінньо-зимовий період все ж бити по об'єктах енергетики в першу чергу, тому що від них залежить дуже багато факторів життєдіяльності людей. І цей повітряний тероризм усіма доступними засобами буде продовжуватися. Зрозуміло, що ракети, які буде отримувати Росія від Ірану, якщо це буде зроблено, теж застосують саме по об'єктах енергетичної інфраструктури і будуть продовжувати завдавати ударів також крилатими ракетами", - вважає Гнат.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, в понеділок, 31 жовтня, в столиці України Києві пролунали потужні вибухи. Їх було чутно на правому березі Дніпра. Над містом піднявся дим.

Вранці по всій Україні крім Криму була оголошена масштабна повітряна тривога.

Пізніше в мережі з'явилося відео прольоту однієї з російських ракет, запущених по Україні з півдня.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко раніше зробив заяву про те, що Україні слід готуватися до відключень світла, води і тепла. Росія завдає ударів по об'єктах критичної інфраструктури країни, в результаті чого склалася складна ситуація.

"У нас критична ситуація по всій країні зараз. У нас залежить один регіон від іншого... Тому потрібно готуватися до того, що як електроенергія, так і водопостачання або теплопостачання (може бути відключено, - ред.)", - додав Тимошенко.

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