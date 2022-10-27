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"РФ може вдарити ядеркою": експерт прокоментував приїзд до України директора ЦРУ

27 жовтня 2022, 12:57

Востаннє директор ЦРУ приїжджав до України напередодні вторгнення Росії. Тоді він наводив докази, яким чином Росія буде здійснювати вторгнення в Україну.

Владимир Путин, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерный удар
Згурець заявив, що Росія серйозно налаштована застосувати ядерну зброю проти України / ua.depositphotos.com, УНІАН

Таємний приїзд до Києва директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса може свідчити про те, що Росія серйозно налаштована застосувати ядерну зброю проти України. Таку думку висловив аналітик Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Я ставлю приїзд керівника ЦРУ до Києва в один ряд з перемовинами міністрів оборони США та Великої Британії, а також дзвінками російського міністра оборони Шойгу до своїх колег із Франції, Великої Британії та США. Росія зараз дуже активно нагнітає щодо якоїсь "брудної бомби", яку нібито має застосувати Україна. Все це взаємопов'язано", - зазначив експерт.

Згурець нагадав, що востаннє директор ЦРУ приїжджав до України напередодні вторгнення Росії. Тоді він наводив докази, яким чином Росія буде здійснювати вторгнення в Україну.

Аналітик також заявив, що наразі російсько-українська війна переходить на новий етап загострення, де нагнітання росіян навколо ядерної "брудної бомби" стосується, на його думку, Запорізької АЕС.

"Вчора було повідомлення про незрозумілі дії росіян на сховищі сухих відходів ЗАЕС. Тому зараз багато експертів вважають, що Росія сама може використати Запорізьку АЕС, як масштабну "брудну бомбу" в тому випадку, якщо російські війська будуть відступати з окупованої території України", - додав він.

Указ Путіна про ЗАЕС

Нагадаємо, 5 жовтня, російський диктатор Володимир Путін своїм указом доручив "передати Запорізьку АЕС під управління Росії". Свій указ глава Кремля назвав "про особливості правового регулювання в галузі використання атомної енергії на території Запорізької області".

Згідно з ним, акціонерному товариству "експлуатуюча організація Запорізької АЕС" "нададуть дозвіл (ліцензію) на право ведення робіт у галузі використання атомної енергії відповідно до законодавства Російської Федерації у сфері використання атомної енергії".

В Україні рознесли РФ за привласнення Запорізької АЕС. Як повідомляє пресслужба МЗС Украни, указ президента РФ Володимира Путіна про присвоєння Запорізької АЕС є нікчемним. У відповідь на такі дії Кремля необхідно ввести нові санкції. Також у відомстві підкреслили, що указ російського диктатора посилює загрози у сфері ядерної безпеки ЗАЕС.

В Україну прибув директор ЦРУ

27 жовтня в CNN із посиланням на джерела повідомили, що в Україну прибув директор ЦРУ Вільям Бернс. Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. Візит директора ЦРУ відбувся таємно.

"Перебуваючи там, він посилив зобов'язання США надавати підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії, у тому числі продовжувати ділитися розвідувальними даними", - повідомив американський посадовець.

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