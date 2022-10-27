В Україну таємно прибув директор ЦРУ Бернс - CNN

Директор ЦРУ таємно прибув в Україну / Колаж фото УНІАН, Офіс президента

Війна в Україні може розтягнутися на другий рік. Задля обговорення цього в Україну прибув директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс. Про це повідомляє CNN.

Бернс зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. Візит директора ЦРУ відбувся таємно.

"Перебуваючи там, він посилив зобов'язання США надавати підтримку Україні у її боротьбі проти російської агресії, у тому числі продовжувати ділитися розвідувальними даними", - повідомив американський посадовець.

Джерела телеканалу відмовились надавати подробиці щодо візиту Бернс.

Коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже наступного року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Екс-аступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що війна Росії проти України може бути припинена. Ворог може повністю вивести свої війська з території нашої країни. Але говорити про закінчення війни рано, поки в Росії править путінський режим.

Військові невдачі в Україні можуть призвести до розвалу РФ, але осколки "імперії" або переформатована Росія ще протягом багатьох років після зміни режиму і закінчення війни буде становити загрозу для України. Таку думку озвучив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський. За його словами, Росія не готова до зміни режиму, на зміну нинішньому президенту РФ Володимиру Путіну "прийде умовний Путін-2".

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