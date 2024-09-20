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Кінець війни може настати вже в цьому році - Зеленський розкрив деталі

Юрій Берендій
20 вересня 2024, 15:19
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Володимир Зеленський наголосив, що Другий саміт миру зможе поставити крапку у війні проти Росії і забезпечити Україні надійний мир.
Кінець війни може настати вже в цьому році - Зеленський розкрив деталі
Зеленський розповів, як поставити крапку у війні вже в цьому році / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Другий глобальний Саміт миру, який відбудеться вже цього року зможе поставити крапку у збройній агресії Росії проти України. Про це під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зеленський підкреслив, що Україна має зміцнити свої позиції до проведення другого саміту миру, запланованого на цей рік.

"Ми маємо максимально посилити Україну, щоб уже цього року організувати другий саміт миру — саміт, який зможе поставити крапку в цій війні, саме таку крапку, яка ніколи не стане трьома крапками", — зазначив глава держави.

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Він зазначив, що всі в Європі прагнуть миру, проте акцентував, що цей мир повинен бути справедливим.

Президент наголосив, що справжній мир — це не заморожування конфлікту і не маніпуляції міжнародним правом чи мораллю. Він підкреслив, що мир має бути надійним, і таким він стане.

"Я в цьому впевнений. Я вдячний усім, хто нам допомагає", — додав Зеленський.

Кінець війни може настати вже в цьому році - Зеленський розкрив деталі
Що відомо про формулу миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Другий саміт миру - що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Другий глобальний Саміт миру - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що представники Росії та Китаю повинні взяти участь у новому глобальному Саміті миру, проте діалог має йти про мир, а не про капітуляцію.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив на конференції в Києві, що Україна планує провести другий мирний саміт у листопаді і запросити туди Росію.

Він також висловив бажання, щоб цей саміт відбувся в одній із країн глобального півдня, зокрема запропонував прем'єр-міністру Індії Наренді Моді провести захід в Індії.

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