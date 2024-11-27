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РФ "кошмарить" Україну тисячами дронів: тривожний сценарій нових обстрілів узимку

Олексій Тесля
27 листопада 2024, 05:30
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Ворог масштабує виробництво дронів, тому Україні потрібно посилювати ППО, каже Владислав Селезньов.
Дрони-камікадзе, Владислав Селезньов
/ Telegram, УНІАН

Важливо:

  • ЗСУ необхідно працювати по виробничих потужностях в РФ
  • Ворог розраховує на створення атмосфери зневіри та хаосу

Окупаційна армія РФ намагається перевантажити системи протиповітряної оборони України, атакуючи десятками дронів і ворогові це вдається, заявив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Як наголосив він у коментарі ТСН.ua, якщо Київ і деякі інші регіони досить серйозно захищені, то інколи ворог знаходить слабке місце в системі ППО України.

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"Нам є над чим працювати і не варто недооцінювати ворога, мовляв, він застосовує найдешевші дрони, які зроблені "з лайна і палиць" і ніякої шкоди нам не завдадуть. Ці дрони забирають нашу увагу і наші ресурси", - пояснює експерт.

Він попередив про те, що РФ масштабує виробництво дронів, тому Україні потрібно посилювати ППО. За його оцінкою, наявність великої кількості мобільних вогневих груп і великий відсоток збитих дронів не змусить ворога припинити такі атаки, однак це може допомогти захистити українські міста від атак РФ.

"Багато відомих українських експертів свого часу стверджували, що Росія ніколи не буде здатна виробляти тисячу дронів на місяць. Потім з'ясувалося, що окупанти атакують Україну двома тисячами БПЛА", - нагадав колишній речник Генштабу.

Військовий експерт каже, що ЗСУ необхідно працювати по виробничих потужностях у РФ, які зайняті складанням дронів-камікадзе, а для цього потрібні ракети, здатні подолати відстані понад 300 км.

Співрозмовник пояснив, що в разі продавлювання системи ППО над Києвом ворог розраховує на створення атмосфери зневіри, хаосу, свого роду тиску.

"Путін не відмовляється від своїх ультимативних вимог. Він вимагає капітуляції України. Для того, щоб ці вимоги були підтверджені відповідними аргументами, він тисне на Київ. Дронові та ракетні атаки триватимуть. Немає жодних ілюзій. Ворог шукатиме будь-яку можливість, щоб завдати якомога більше шкоди. Тим більше, зараз ми вразливі. Опалювальний сезон, навантаження на наші енергетичні мережі колосальне. На думку Путіна, Україна буде більше схильна до рішень, якщо ми сидітимемо в темряві. Тому ворог буде нас "кошмарити" в той час, коли ми будемо найбільш вразливими", - додав Селезньов.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації. Їхньої кількості вже достатньо для того, щоб провести ракетну атаку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сталася атака на Київську область - окупанти вдарили ракетою, спалахнули пожежі, постраждали люди. Окупанти продовжують атаки на Київську область. Минулої ночі люди постраждали внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей.

Як повідомляв Главред, окупанти масовано вдарили дронами по Одесі, є загибла і руйнування. Одна людина загинула, постраждали дев'ять осіб. Унаслідок удару пошкоджено приватні будинки, будівлю навчального закладу та складські приміщення.

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Хто такий Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

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Владислав Селезньов війна Росії та України атака дронів
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