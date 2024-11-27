Через масовані обстріли Росії по Україні: ООН скликає екстрене засідання

Відомо, що засідання відбудеться сьогодні о 17:00 за київським часом.

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Екстрене засідання ООН / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Фото: facebook/Sergiy Kyslytsya

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ООН проведе екстрене засідання

Під час зустрічі планують обговорювати останні атаки РФ на критичну інфраструктуру України

У середу, 27 листопада, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) збереться на екстрене засідання. Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, на засідання обговорюватимуть останні атаки Російської Федерації (РФ) на критичну інфраструктуру України.

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Відомо, що зустріч відбудеться о 17:00 за київським часом.

"... засідання Радбезу ООН, яке скликається у відповідь на звернення України у звʼязку з триваючими злочинними обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні", - написав представник України при ООН.

Які країни входять до Ради Безпеки ООН? / Інфографіка: Главред

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Як писав Главред, у ніч на 27 листопада, у Києві працювали Сили ППО через атаку ворожих ударних БпЛА. У результаті нічної атаки зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі столиці. Відомо, що постраждали двоє людей. Ще одна людина обійшлася без госпіталізації.

Днем раніше, Тернопіль був під атакою ворожих дронів. У місті прогриміло кілька вибухів. У результаті в Тернополі виникли проблеми з електро- та водопостачанням.

У понеділок, 25 листопада, в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по Київському району міста. На місці влучання спалахнула пожежа. Удар по центру Харкова було завдано ракетою С-400.

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