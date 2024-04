РФ змінить цілі та посилить удари: в ISW назвали ймовірні терміни

Російські окупанти можуть посилити удари ракетами і безпілотниками у найближчі тижні, щоб завдати якомога більшої шкоди українській інфраструктурі та оборонно-промисловій базі, поки ще не прийшла допомога зі США.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони нагадали, що про наміри країни-агресорки Росії посилити свої удари по України раніше говорив, зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Військові аналітики висловили припущення, що зосередженість заяв Шойгу на ударах по українській логістиці може свідчити про наміри російських окупантів змінити свій набір цілей і намагатися вразити транспортну інфраструктуру, логістику і військові складські об’єкти.

Також в ISW зазначають, що російські загарбники, ймовірно, у найближчі тижні активізують свої поточні наступальні операції поблизу Часового Яру, на захід від Авдіївки, а також на захід і південний захід від міста Донецьк. Аналітики кажуть, що на ймовірність посилення наступу в цих районах може вказувати зосередженість Шойгу на таких операціях.

Окупанти можуть спробувати повторювати та розширювати свої удари по об'єктах української транспортної інфраструктури в найближчі тижні, щоб перекрити для України наземні лінії зв'язку.

За словами аналітиків ISW, російське військове командування може сподіватися, що такі удари допоможуть завадити Україні розподіляти живу силу і матеріально-технічні засоби на критично важливих ділянках фронту, і що таким чином це не дасть українцям швидко покращити свою ситуацію на фронті після прибуття допомоги від США.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.