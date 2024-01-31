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РФ змінила БЧ у "Шахедах": вони стали ще небезпечнішими для будинків - ЗМІ

Яна Ставська
31 січня 2024, 04:47
Це вже третя бойова частина на "Шахедах" - для ураження НПЗ і будинків.
РФ змінила БЧ у
Росія продовжує тероризувати Україну дронами та ракетами / Колаж Главреда, фото: mil.gov.ua, Генштаб ЗСУ

Зміна російськими окупантами тактики ударів "Шахедами" може бути повʼязана з новою бойовою частиною, вважають аналітики Defense Express.

Атака РФ дронами прифронтових і прикордонних районів "прямо вказує, що ефективність мобільних груп ЗСУ змушує ворога відмовлятися від направлення значної частини "Шахедів" у тилові райони".

"А атака інфраструктури паливно-енергетичного сектору може бути пов'язана із новою бойовою частиною, яка тепер встановлюється на ці літако-снаряди", - йдеться у публікації.

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Це вже третя бойова частина на "Шахедах", і вона має комбіновані ефекти - кумулятивний та запалювальний.

Бойова частина з індексом "БСТ-52", на відміну від "БСФ" та "МСНИ" (назви умовні й дані за маркуванням), має кумулятивну воронку та термічні елементи. Й з огляду на все, за задумом, вона призначена саме для знищення сховищ паливно-мастильних матеріалів, пояснюють фахівці.

Також необхідно розуміти, додають вони, що "Шахеди" з "БСТ-52" становлять значну загрозу й при влучанні у звичайні будинки.

Удари Росії по Україні

У ніч на 28 січня Росія знову випустила по Україні 5 ракет і 8 Шахедів. Двома "Іскандерами" було атаковано Полтавську область (зафіксовано влучання у промисловий обʼєкт), а трьома С-300 - Донецьку область з окупованої території.

Ще 18 грудня, напередодні нового комбінованого удару агресора 29 грудня, Юрій Ігнат попереджав про накопичення Росією ракет. Тоді він зауважував, що у росіян зараз достатньо озброєння, якими вони можуть атакувати Україну щодня.

РФ змінила акценти ударів - атаки зараз менше спрямовані на захід України, а більше на прифронтові території.

Крім того, не варто забувати, що Іран вже постачає Росії дрони-камікадзе. Понад те, військовим чином Москві допомагає і Північна Корея. У США вже є інформація, що Пхеньян передав Кремлю балістику.

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