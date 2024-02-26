РФ використовує 'неймовірну' кількість сил: в ЗСУ назвали місто, яке є ціллю ворога

Російські окупанти цілодобово штурмують місто, використовуючи, зокрема і погодні умови, сказав командир РУБпАК "Ахіллес".

https://glavred.net/ukraine/rf-ispolzuet-neveroyatnoe-kolichestvo-sil-v-vsu-nazvali-gorod-kotoryy-est-celyu-vraga-10545047.html Посилання скопійоване

Окупанти намагаються захопити ключове місто / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського

Одним з головних завдань російських загарбників є захоплення міста Часів Яр на Бахмутському напрямку. Місто знаходиться на панівній висоті, що робить його критично важливим для противника. Про це розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

"Одним з пріоритетних завдань противник перед собою ставить безпосередню окупацію міста Часів Яр. Це панівна висота, для них критично важливо мати успіх саме на тому відтинку", - наголосив Федоренко.

За його словами, окупанти нарощують зусилля в цьому регіоні і штурмують місто цілодобово.

відео дня

"Відверто кажучи, та кількість сил і засобів, які застосовує противник, - вона просто неймовірно велика. Але силам оборони вдається ефективно відбивати атаки противника", - підкреслив командир батальйону.

Федоренко також зауважив, що не тільки Часів Яр є гарячою точкою, росіяни тиснуть і на інші напрямки, зокрема Іванівський. ЗСУ вдалося знищити понад 20 одиниць бронетехніки в результаті одного із ворожих штурмів.

"Декілька днів тому був масованих штурм із залученням броньованої техніки. Противник підвозив і прикривав свої піхотні групи. Як наслідок, у зв’язку з об’єднаною роботою ряду бригад, які тримають відтинок, зокрема 92-ї штурмової, вдалося повною мірою знищити наступальний потенціал противника", - додав Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко Федоре́нко Ю́рій Сергі́йович (нар. 26 квітня 1991, с. Носачів, Смілянський район, Черкаська область) — український політик, правозахисник, громадський діяч та військовий, пише Вікіпедія. З вересня 2019 року є позаштатним консультантом Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон.

Війна в Україні

Нагадаємо, ЗСУ розробляють кроки для захисту від дронів і КАБів, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після візиту на передову. Він підкреслив необхідність посилення захисту від атак із повітря, а також проаналізував проблеми у військових бригадах.

Також Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом 24 лютого росіяни не ведуть наступальних операцій на Куп'янському напрямку. Це пояснюється перегрупуванням ворожих сил на цьому напрямку. Ілля Євлаш зазначає, що це не означає затишшя, адже ворог активно використовує артилерію та авіабомби, а перегрупування пов'язане з планом від російського військового керівництва, який передбачає наступ на місто Куп'янськ.

Крім цього, українські захисники активно ведуть бої на Лівобережжі Херсонської області, знищуючи ворожі сили. За словами військового експерта Романа Світана, головне завдання Збройних сил у цьому регіоні - проведення розвідки боєм та визначення точок ворога для подальшого ураження артилерією.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.