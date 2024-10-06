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Зеленський зробив заяву про план перемоги і дав доручення Сирському

Андрій Ганчук
6 жовтня 2024, 22:18
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Зеленський отримав від Сирського інформацію щодо ситуації на трьох напрямках фронту.
Зеленський, Сирський
Сирський наступного тижня працюватиме над планом перемоги - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, Telegram-канал О. Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у співпраці з Міністерством оборони наступного тижня працюватиме з країнами-партнерами стосовно плану перемоги України. Зокрема, щодо військових пунктів і стратегічної безпеки. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Під час свого відеозвернення в неділю ввечері, 6 жовтня, він розповів про те, що заслухав доповідь Сирського щодо ситуації на трьох напрямках - Покровському, Курахівському та Лиманському.

Крім того, Сирський разом з Міноборони вже наступного тижня спільно з країнами-партнерами працюватиме над військовими аспектами плану перемоги.

відео дня

"Говорив із головкомом Сирським. Була доповідь щодо поточної ситуації на фронті. Покровський напрямок, Курахівський, Лиманський. Главком разом з іншими військовими, з представниками Міністерства оборони наступного тижня буде працювати з нашими партнерами щодо деталей Плану перемоги - військових пунктів Плану та стратегічних безпекових", - зазначив Володимир Зеленський і наголосив, що начальника Генштабу Анатолія Баргилевича та віцепрем'єр-міністерку Ольгу Стефанишину вже відправили до Вашингтона.

План перемоги України - головні новини за темою:

Нещодавно президент Володимир Зеленський побував із візитом у США. Там він провів низку зустрічей: із президентом Джо Байденом, віцепрезиденткою та кандидаткою на пост глави держави від демократів Камалою Гарріс, а також із кандидатом у президенти від Республіканської партії Дональдом Трампом. Зеленський представив політикам план перемоги України у війні.

Байден і Гарріс заявили, що хочуть перемоги України. За підсумками зустрічі з Трампом Зеленський сказав, що тепер налаштований "більш позитивно" в питанні надання права на удари американською зброєю вглиб території РФ.

Україна представить план перемоги учасникам зустрічі в Рамштайні, яка відбудеться 12 жовтня, розповів Володимир Зеленський. У Києва є чітка стратегія, як забезпечити справедливе завершення війни.

Зеленський зробив заяву про план перемоги і дав доручення Сирському
Що відомо про план перемоги України / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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Володимир Зеленський Олександр Сырский війна Росії та України План перемоги
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