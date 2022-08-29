"Поранення було в голову": у Сумах дитина з сім'ї силовика застрелила себе з автомата

У Сумах 12-річний хлопчик застрелився з автомата / Колаж фото УНІАН, wpapers.ru

У Сумах 12-річна дитина випадково застрелила сама себе з автомата АК-47. Це сталося, коли хлопчик грав з автоматом. Про це заявив представник ГУНП в Сумській області Володимир Крупецьких, повідомляє ТСН.uа.

Під час гри хлопчик випадково натиснув на спусковий гачок.

"Поранення було в голову", - заявив Крупецьких.

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Він додав, що шансів на життя у дитини не залишилося, постріл був фатальним. За даними ЗМІ, трагедія сталася в сім'ї, в якій є силовик. Можна припустити, що зброя, з якої застрелився хлопчик, належала цьому силовику.

Поки невідомо, як заряджений автомат опинився в доступному для дитини місці і чому ніхто не звернув увагу на те, що хлопчик почав гратися зброєю.

Нагадаємо, 6-річний хлопчик згорів у машині в результаті ракетного удару по селищу Чаплине в Дніпропетровській області. Машина з дитиною в момент удару знаходилася біля залізничної станції.

В той же день загинув і 11-річний хлопчик. Під час ракетного удару він знаходився у дворі будинку. Дитину не могли знайти півтори години. Виявилося, що хлопчика відкинуло вибуховою хвилею в сусідній двір.

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