Росія пробує нарощувати спроможності під Харковом без резервів: що відбувається

Раніше зʼявилась інформація про початок контрнаступальних дій Третьої штурмової бригади на цій ділянці.

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ЗС РФ не бажає збавлювати темпи свого наступу на Сході / Колаж: Главред, фото: 1 окремий батальйон морської піхоти, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Російські окупанти продовжують тиснути на Харківський напрямок, зокрема на Вовчанськ. При цьому ворог перекинув резерви на Курщину, розповів в ефірі 24 каналу командир БпАК "Ахіллес" Юрій Федоренко. Тоді як напередодні Третя штурмова бригада заявляла початок контрнаступальних дій на зазначеній ділянці фронту.

Захоплення Вовчанська дозволить росіянам створити плацдарм для майбутніх наступальних дій свого угруповання під Купʼянськом.

У разі захоплення Росією Липецької громади області противник знову матиме змогу завдавати артилерійських ударів по Харкову.

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На зараз противник перейшов до, за словами Федоренка, масовано-ударних штурмових дій. Один з таких штурмів закінчився для ЗС РФ розгромом - з 12 одиниць техніки 10 було розбито, інші дві - пошкоджено.

Резерви, які готувалися на території Росії для подальшого посилення угруповання РФ у Харківській та Донецькій областей було перекинуто у Курську область, сказав Федоренко.

Хто такий Юрій Федоренко? Юрій Федоренко - український політик, правозахисник, громадський діяч та військовик. Депутат Київської міської ради з 1 грудня 2020 року. Секретар постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин. З першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну воював у складі 112 бригади 128 батальйону Тероборони на посаді командира 4 роти. 9 лютого 2023 року Федоренко очолив одну з перших в Україні рот ударних авіаційних комплексів (РУБпАК "Ахіллес") у складі 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. 31 січня 2024 року рота масштабувалася у батальйон (БУБпАК "Ахіллес"), пише Вікіпедія.

Війна в Україні - що відбувається у Харківській області

Раніше повідомлялося, що РФ відвела частину військ з Харківського напрямку через операцію українських військових у Курській області. Командування РФ продовжує "перетасовувати" ту живу силу, яка в противника ще залишилась задля, бодай, утримання зайнятих позицій.

Тим часом Сили оборони України провели успішну контрнаступальну операцію на Харківщині. В ході боїв бійці 3 штурмової бригади змогли закріпитись на смузі оборони 20 армії РФ.

В ході наступальних дій ЗСУ знищили щонайменше 18 артилерійських установок та ліквідували близько 300 піхотинців, які утримували смугу відповідальності батальйону. Також були взяті полонені.

Водночас, за спостереженнями аналітиків, РФ готується до прориву, щоб захопити ключову висоту під Покровськом. На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і повсякчас погіршується.

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