ЗСУ витискають окупантів з Харківщини: Зеленський заінтригував заявою

Українські воїни поступово витісняють російських окупантів з Харківщини, тому ворогу не вдасться підкорити Україну, заявив президент.

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Українські захисники витискають росіян з Харківської області / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр ім. короля Данила, 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

Українські захисники поступово витісняють російську армію з Харківщини. Окупанти не зможуть підкорити ні Харків, ні всю Україну. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Я говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку", - сказав глава держави.

За його словами, сьогодні був довгий і результативний день для держави. Зеленський також привітав громадян Днем прапора.

відео дня

"Пишаюсь усіма, хто робить наші синьо-жовті кольори такими сильними й достойними. Пишаюсь усіма нашими людьми, які захищають державу, захищають нашу незалежність. Це відображення саме таких наших людей – повага світу до України та той факт, що українські прапори можна побачити в усіх провідних столицях демократичного світу", - наголосив президент.

Крім цього, Зеленський привітав Харків з нагоди Дня міста, підкреслюючи героїчність цього міста, яке продовжує чинити опір російським окупантам. Він зазначив, що з травня українським силам вдалося відбити спробу Росії захопити Харків і Харківщину. Зламати Харківщину у ворога не вийшло.

Президент також провів кілька нарад з міжнародниками щодо оборонної підтримки й комунікації з партнерами. Він наголосив на важливості своєчасного постачання зброї та техніки, оскільки фронт потребує реальної допомоги, а не обіцянок.

"Вчасне постачання – це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро". Робимо все, щоб прискорити постачання", - додав він.

Наступ Росії на Харківщині Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ЗСУ можуть перекрити сухопутний коридор до Криму. Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук запевняє, що сухопутний коридор росіян до окупованого Криму перебуває в зоні ураження українських сил.

Також 23 серпня, у День прапора України, військовослужбовці 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ провели успішну операцію в небі над окупованими Олешками. За допомогою дрона вони встановили український прапор у центрі міста, надіславши окупантам чіткий сигнал про те, що Україна завжди повертається на свою землю.

Крім цього, станом на вечір 23 серпня найзапекліші бої тривають на Покровському та Курахівському напрямках, де ворог провів понад третину всіх атак. Загалом за добу окупанти 79 разів намагалися штурмувати позиції українських військ.

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