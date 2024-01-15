Понад 50 штурмів за добу: у ЗСУ розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

Російські окупанти продовжують активні штурмові та наступальні дії. Найгарячіші напрямки - Авдіївський та Мар'їнський. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Три доби поспіль російські терористи активно завдають авіаударів. За минулу добу зафіксовано 41 випадок. Продовжують активні штурмові та наступальні дії - 51 за вчора", - написав воєначальник у Telegram.
За словами Тарнавського, ворог знову задіює бронетехніку.
"Середньодобова кількість боєзіткнень тримається на рівні близько 50 вже тиждень. Також вчора ворог здійснив два ракетні удари та 715 артобстрілів", - повідомив він.
При цьому армія РФ зазнає серйозних втрат. За минулу добу окупанти втратили в операційній зоні 485 осіб та 44 одиниці військової техніки. Зокрема, 6 ББМ, 3 артсистеми, 23 БПЛА. Також знищено ворожий пункт управління БПЛА.
Як повідомляв Главред, раніше бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що наступний рік може бути ще важчим. Україна намагатиметься звільнити всі окуповані території від російських загарбників, а російська армія чинитиме цьому великий опір.
Нагадаємо, російські окупанти готуються до нового наступу приблизно між 12 січня та 2 лютого. За попередньою оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, армії РФ не вдасться здійснити оперативно значущі прориви.
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