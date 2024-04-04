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Масовані атаки РФ: "Укренерго" хоче збудувати сотні маленьких електростанцій

Юлія Закрепа
4 квітня 2024, 16:59
За розрахунками компанії, енергосистемі потрібна нова теплова генерація, але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості.
Масовані атаки РФ: 'Укренерго' хоче збудувати сотні маленьких електростанцій
В Україні хочуть будувати маленькі електростанції / колаж: Главред, фото: pexels, скріншот: відео

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що Україні потрібні сотні маленьких електростанцій, які країна-агресорка Росія не могла б уразити через їхню розосередженість. Це дасть змогу забезпечити стійкість енергосистеми.

"Зосередження генерації на декількох майданчиках - це те, що призводить до серйозних проблем при масованих ворожих обстрілах. Ми, як оператор енергосистеми, розуміємо, що єдиний сталий шлях до убезпечення енергосистеми від такого масованого терору полягає у децентралізації генеруючих потужностей", - заявив Кудрицький на брифінгу.

За його словами, необхідно побудувати сотні маленьких електростанцій, атаки на які не матимуть серйозних наслідків для енергосистеми в цілому.

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"На сьогодні в Україні вже будуються сонячні й вітрові електростанції - без "зеленого" тарифу, на основі прогнозів інвесторів щодо окупності інвестицій. Додатково до них нам також потрібні технології для балансування", - сказав Кудрицький.

За розрахунками компанії, енергосистемі потрібна нова теплова генерація, але не вугільна, а така, що працюватиме на відходах деревообробної промисловості, аграрного сектору тощо. Її має бути розосереджено по всій країні.

Хто такий Володимир Кудрицький?

Володимир Кудрицький - голова правління державної компанії Укренерго, яка є оператором української системи передачі електроенергії.

Керував аудиторськими та консалтинговими проєктами, проєктами, спрямованими на розвиток і реструктуризацію бізнесу для Нафтогаз Україна, Південмашу та польської металургійної компанії Centrostal.

Був директором із розвитку Укртранснафти, представником держави у Нафтогазі, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у Харкові Росія знищила майже всю критичну інфраструктуру. У Харкові довелось достроково завершити опалювальний сезон, щоб зекономити, повідомив мер Ігор Терехов. Відновити потужності швидко неможливо.

РФ 4 квітня атакувала Харків "Шахедами". Стало відомо, що під час повторного удару загинули троє рятувальників. Удар припав на густонаселений район. У результаті є "прильоти", загиблі та постраждалі. Рятувальники потрапили під повторний удар безпілотниками.

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