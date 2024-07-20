ЗСУ вийшли з Урожайного: чи є загроза подальшого просування РФ - Коваленко

Населені пункти Урожайне та Старомайорське входять до переліку селищ, які були звільнені ЗСУ в ході контрнаступу на Времівському виступі, вказує експерт.

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Бої за Урожайне - експерт спрогнозував дії ворога після виходу ЗСУ / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap, скріншот із відео

Сили оборони України вийшли з населеного пункту Урожайне на Донеччині, яке фактично було знищене в ході російських обстрілів. Однак, російські окупаційні війська не зможуть досягнути значного просування на цьому напрямку бойових дій, адже вся територія довкола Урожайного прострілюється українськими військами. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, ЗСУ залишили Урожайне через неможливість утримання позицій у цьому селі. Тактика російських окупантів передбачає знищення будь-якого населеного пункту, де розпочинаються бої.

Коваленко зазначає, що росіяни повністю руйнують будь-яке село, місто чи населений пункт, після чого інтенсифікують штурмові дії, унеможливлюючи для Сил оборони України утримання позицій.

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Щодо Урожайного, експерт підкреслює, що його слід розглядати разом із селищем Старомайорське, оскільки наступ на обидва ці населені пункти на Времівському напрямку розпочався майже одночасно і тривав понад пів року.

"Досить інтенсивна штурмова діяльність окупантів тривала понад пів року. Це терміни захоплення невеликого села. Урожайне і Старомайорське входять у загальне число тих сіл, які були звільнені ЗСУ влітку 2023 року. Крім них, це Макарівка, Благодатне, Нескучне на Времівському напрямку", — зазначив оглядач.

Коваленка вважає, що російські окупанти, ймовірно, рухатимуться на північ вздовж річки Мокрі Яли. Їхньою наступною метою є просування по обидва боки річки з виходом на Макарівку, що робить це селище наступним епіцентром бойових дій.

"Але їм висуватися з Урожайного буде досить проблематично, оскільки ця місцевість прострілюється Силами оборони України. Тому подальший рух буде ускладнений саме тим, що ми продовжуємо тримати на півночі позиції. Хоча росіяни не будуть зупинятися, це факт. Вони будуть і далі наступати. Таке в них бойове завдання", — акцентував експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Бої за Урожайне - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, усі рішення українського командування щодо наступальних операцій або відступу на певних ділянках фронту є правильними. Так радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував виведення українських військ з Урожайного на Донеччині.

Підрозділи Сил оборони України були передислоковані з Урожайного через інтенсивні атаки і обстріли з боку ворога, що знищили позиції українських військових у селищі, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник ЗСУ Назар Волошин.

Армія Росії намагається підтримувати високу інтенсивність бойових дій, залучаючи для цього додаткові підрозділи, зазначив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

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