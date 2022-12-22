РФ дістала зі старих запасів ракети "без мізків" - Жданов

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що потрапити такою ракетою в об'єкт практично неможливо.

Ракетний удар, ракета, Кривий Ріг, Олег Жданов / ДСНС України, Главред, Міноборони РФ

Росія почала діставати зі своїх старих запасів ракети "Луна-М", рух яких не можна коригувати. Такі ракети мають малу дальність і вже давно зняті з озброєння в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі прокоментував інформацію про те, що не так давно з'явилося відео з уламком ракети "Луна-м".

"У нас такої системи давно немає, вже більше 10 років, як вона знята з озброєння. Але така система у нас була, комплекс "Луна-М у нас був. Але я вам скажу так, що це ракета без мізків. Це не коректована, не високоточна ракета, яка летить просто по балістичній траєкторії. Вона рідинна, але не високотактична. До речі, "Луна-М" - вона спиртова", - розповів Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

За словами експерта, навіть перевірка придатності цієї ракети приносить чимало клопоту.

"Максимальна дальність ракети комплексу "Луна-М" - від 20 до 70 км... І ще один нюанс, величезний нюанс, на 70 км у неї коефіцієнт кругового відхилення аж 700 метрів. Майже кілометр вона може гуляти... Тобто потрапити такою ракетою в об'єкт практично неможливо... Це породження пекла, я не знаю, хто її придумав", - зазначив експерт.

Також Жданов розповів, що зараз в РФ "витягують все, що можна витягнути".

Ракетний удар РФ по Україні

Вранці 16 грудня Росія здійснила нову масовану ракетну атаку на Україну. У Києві та ряді областей держави сталися вибухи. Частково це було спрацьовування протиповітряної оборони, проте в деяких місцях повідомлялося про Прильоти по енергетичних об'єктах.

Під час масованої ракетної атаки окупантів на територію України вранці 16 жовтня одна з ракет влучила у житловий будинок у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Внаслідок цього був зруйнований один з п'яти під'їздів будинку.

Також повідомлялося, що у Києві через ракетну атаку є перебої з водопостачанням. Мер міста Віталій Кличко закликав киян підготувати запас питної та технічної води.

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