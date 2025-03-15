РФ тисне 'трикутником наступу': ЗМІ розкрили нову тактику окупантів

Росіяни завдають шкоди ЗСУ за допомогою FPV, артилерії та збільшують використання плануючих бомб.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Командування ОС, 22 ОМБр

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РФ знайшла ефективну стратегію для виснаження українських військ

Ворог синхронізує використання 3 компонентів військ і зброї

Країна-агресор РФ знайшла ефективну стратегію для виснаження українських військ, яку можна назвати "трикутником наступу" - комбінація піхоти, безпілотників і плануючих бомб.

Як пише Business Insider, тактика окупантів ще не принесла значного прориву, але допомогла Росії стабільно досягати малих, але дорогих успіхів, виснажуючи українські війська та моральний дух.

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"По-перше, російські збройні сили продовжують сковувати українські сухопутні сили на лінії зіткнення за допомогою піхоти і механізованих сил", - йдеться в дослідженні аналітичного центру Royal United Services Institute.

Уточнюється, що росіяни завдають шкоди ЗСУ за допомогою безпілотних літальних апаратів FPV, безпілотників Lancet і артилерії з осколково-фугасними снарядами та мінами, які розсіюються, а також збільшують використання планерних бомб проти українських сил, які утримують оборонні позиції.

Підкреслюється, що це створює дилему для Збройних сил України: зберігати статичні оборонні позиції, щоб зменшити ефект від FPV і артилерії, або зберігати мобільність, щоб уникнути ударів бомб, здатних зруйнувати навіть добре підготовлені укріплення.

У матеріалі пояснюється, що бомби, які Росія використовує, мають велику вибухову силу, навіть якщо їхня точність поступається західним аналогам. "Збільшення виробництва планувальних бомб УМПК з 40 000 одиниць у 2024 році до 70 000 у 2025 році призвело до значних втрат серед українських військ", - повідомляє RUSI.

/ Інфографіка: Главред

Попри чисельну перевагу та озброєння РФ, Україна досі стримувала атаки ворога завдяки оборонним позиціям і дистанційним ударам, але синхронізоване використання 3 компонентів військ і зброї ускладнило оборону ЗСУ, ідеться в статті.

Водночас експерти попереджають про те, що Росія має стратегічні переваги, зокрема в тому, що може запускати бомби з великої відстані, чого не може зробити Україна через обмеження в повітряних силах і ракетах класу "повітря-повітря". НАТО має значно потужніші повітряні сили, здатні нейтралізувати протиповітряну оборону та завдавати ударів по військових цілях, додали автори матеріалу.

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Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з "найгарячіших" напрямків. Окупанти намагаються здійснювати штурми малими групами, проте вже не можуть домогтися колишнього ефекту.

Як повідомляв Главред, наприкінці лютого окупанти намагалися прорватися в Покровськ із західного напрямку, але марно. Ефективну роботу провели оператори дронів. У ворога стало спостерігатися виснаження.

Нагадаємо, війська РФ атакували позиції ЗСУ в напрямку Котлярівки Покровського району та застосували 11 одиниць бронетехніки, повідомили у прес-службі Хортиці. Українські війська завдали удару і зірвали ворожу операцію.

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