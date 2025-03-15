РФ тисне 'трикутником наступу': ЗМІ розкрили нову тактику окупантів

Важливо:
- РФ знайшла ефективну стратегію для виснаження українських військ
- Ворог синхронізує використання 3 компонентів військ і зброї
Країна-агресор РФ знайшла ефективну стратегію для виснаження українських військ, яку можна назвати "трикутником наступу" - комбінація піхоти, безпілотників і плануючих бомб.
Як пише Business Insider, тактика окупантів ще не принесла значного прориву, але допомогла Росії стабільно досягати малих, але дорогих успіхів, виснажуючи українські війська та моральний дух.
"По-перше, російські збройні сили продовжують сковувати українські сухопутні сили на лінії зіткнення за допомогою піхоти і механізованих сил", - йдеться в дослідженні аналітичного центру Royal United Services Institute.
Уточнюється, що росіяни завдають шкоди ЗСУ за допомогою безпілотних літальних апаратів FPV, безпілотників Lancet і артилерії з осколково-фугасними снарядами та мінами, які розсіюються, а також збільшують використання планерних бомб проти українських сил, які утримують оборонні позиції.
Підкреслюється, що це створює дилему для Збройних сил України: зберігати статичні оборонні позиції, щоб зменшити ефект від FPV і артилерії, або зберігати мобільність, щоб уникнути ударів бомб, здатних зруйнувати навіть добре підготовлені укріплення.
У матеріалі пояснюється, що бомби, які Росія використовує, мають велику вибухову силу, навіть якщо їхня точність поступається західним аналогам. "Збільшення виробництва планувальних бомб УМПК з 40 000 одиниць у 2024 році до 70 000 у 2025 році призвело до значних втрат серед українських військ", - повідомляє RUSI.
Попри чисельну перевагу та озброєння РФ, Україна досі стримувала атаки ворога завдяки оборонним позиціям і дистанційним ударам, але синхронізоване використання 3 компонентів військ і зброї ускладнило оборону ЗСУ, ідеться в статті.
Водночас експерти попереджають про те, що Росія має стратегічні переваги, зокрема в тому, що може запускати бомби з великої відстані, чого не може зробити Україна через обмеження в повітряних силах і ракетах класу "повітря-повітря". НАТО має значно потужніші повітряні сили, здатні нейтралізувати протиповітряну оборону та завдавати ударів по військових цілях, додали автори матеріалу.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ стабілізували ситуацію на одному з "найгарячіших" напрямків. Окупанти намагаються здійснювати штурми малими групами, проте вже не можуть домогтися колишнього ефекту.
Як повідомляв Главред, наприкінці лютого окупанти намагалися прорватися в Покровськ із західного напрямку, але марно. Ефективну роботу провели оператори дронів. У ворога стало спостерігатися виснаження.
Нагадаємо, війська РФ атакували позиції ЗСУ в напрямку Котлярівки Покровського району та застосували 11 одиниць бронетехніки, повідомили у прес-службі Хортиці. Українські війська завдали удару і зірвали ворожу операцію.
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