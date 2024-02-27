"РФ буде їх застосовувати": у Силах оборони попередили про загрозу удару Оніксами

Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П".

https://glavred.net/ukraine/rf-budet-ih-primenyat-v-silah-oborony-predupredili-ob-ugroze-udara-oniksami-10545428.html Посилання скопійоване

Наталія Гуменюк попередила про загрозу ракетних ударів / колаж Главред, скрииншоты з відео

Країна-агресор РФ перекинула ракети "Онікс" в окупований Крим, повідомила глава Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Як підкреслила вона в ефірі інформаційного телемарафону, Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" - носії надзвукових ракет "Онікс", які володіють високою швидкістю і дальністю польоту, що робить їх дуже небезпечними.

"Головне, що нам відомо, де вони. А те, що росіяни будуть їх використовувати – це очевидно. Це один із тих засобів тиску, якому дуже важко протидіяти. Ракети типу "Онікс" мають особливі характеристики, це протикорабельні ракети, які йдуть на дуже низькій висоті. Вони складні для виявлення, а протидіяти їм можуть тільки особливі комплекси ППО", - попередила представник Сил оборони. відео дня

Гуменюк зазначила, що Росія навряд чи буде масово використовувати ракети "Онікс" для ударів по Україні, адже їх запас обмежений. Однак вона не виключає можливості застосування цих ракет в комбінації з іншими засобами ураження, що може значно ускладнити роботу української ППО.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Дніпрі. В результаті вибуху зруйновано дві квартири на дев'ятому поверсі, одна - на восьмому поверсі і частково - на сьомому.

Нагадаємо, РФ атакувала Одесу дронами і ракетами: загинули три людини. Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі. Є і"приліт".

Як повідомлялося раніше, ввечері 22 лютого під час повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух. Перед цим повітряні сили повідомляли про рух ворожих ракет у напрямку міста. Місцева влада закликала жителів шукати укриття і дотримуватися правил "двох стін".

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.