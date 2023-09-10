Удар дронів по Київщині: уламками "посікло" будинки, пошкоджені школа і дитсадок

Внаслідок ворожої атаки безпілотниками, яка тривала понад 3 години, був пошкоджений інфраструктурний об’єкт та багато інших будівель.

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Наслідки атаки дронами на Київ/ колаж: Главред, фото: ДСНС України, КМВА

Російські загарбники у ніч на неділю, 10 вересня, атакували безпілотниками столицю України та Київську область. Цієї ночі повітряна тривога тривала понад 3 години. Внаслідок удару дронів по Київщині в одному з районів був пошкоджений інфраструктурний об’єкт. На місці удару працюють екстрені служби. Жертв та постраждалих немає.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook. Він розповів про наслідки атаки окупантів безпілотниками на область.

"Водночас вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено 8 приватних будинків. Зокрема, вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наразі наслідки усуваються. Власникам пошкоджених об’єктів буде надана вся необхідна допомога", – йдеться у повідоиленні. відео дня

Крім цього, в одній із громад вибуховою хвилею було пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку і селищної ради, а в іншій громаді пошкоджень зазнав навчально-реабілітаційний центр.

"Також виникло загоряння лісової підстилки. Пожежі оперативно ліквідовують. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків нічної атаки. Кожного мешканця Київщини прошу не нехтувати небезпекою! Перебувайте в укриттях під час сигналу "Повітряна тривога". Дякуємо нашим військовим за надійний захист", – додав голова Київської ОВА.

Атака дронів по Києву 10 вересня

Нагадаємо, окупанти у ніч на 10 вересня атакували Київ дронами. Було зафіксовано падіння уламків у Святошинському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському і Дарницькому районах столиці України. На місці падіння частини уламків виникли загоряння. Є один постраждалий, у якого виникла гостра реакція на стрес – медики надали необхідну допомогу.

Загалом більшість уламків впали на відкриту, незабудована територію. Але було влучання у квартиру в Шевченківському районі.

"У Шевченківському районі уламки влучили в квартиру багатоповерхового будинку. Господарі самотужки загасили вогонь. Попередньо без жертв", – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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