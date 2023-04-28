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РФ била крилатими ракетами, Іскандерами та дронами: у ЗСУ назвали ймовірні цілі

Олексій Тесля
28 квітня 2023, 10:36 оновлено 28 квітня, 10:40
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Окупанти використовували літаки стратегічної авіації, які вдарили ракетами з району Каспійського моря.
Россійська ракета, Юрій Гнат
Юрій Ігнат розкрив деталі ракетного удару РФ / Міноборони РФ, командування ЗСУ

Під час ракетної атаки рано вранці в п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти використовували чотири літаки стратегічної авіації Ту-95, які випустили 23 ракети, повідомив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Як зазвичай вони працюють з району Каспійського моря. Були випущені 23 ракети, 21 були знищені ППО в різних районах країни: і в центрі, і на півдні, і на сході. Працювали успішно, але, на жаль, є два попадання. Потрапили в житлові будинки, постраждали цивільні. Ворог, як завжди, показав своє обличчя", — сказав він в ефірі телемарафону.

Представник командування Повітряних Сил ЗСУ вважає, що ймовірно, окупанти хотіли влучити по військових об'єктах.

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"Ворог запускає ракети за різними маршрутами для того, щоб подолати систему ППО", — пояснив він.

"За уточненою інформацією, летіли з південного напрямку ракети "Іскандер-К". Це теж крилата ракета, яка, в принципі, має такі ж тактико-технічні характеристики, як і "Калібр", але "Іскандер-К" – це ракета наземного базування, не балістична, а крилата. Саме ця ракета летить дуже низько, в тому і полягає проблема її виявлення і збивання. Але такі ракети збивалися нашою протиповітряною обороною", - сказав Ігнат.

Що відомо про роботу комплексів Patriot

Разом з тим Ігнат не сказав точно про те, чи працювали системи Patriot під час ракетної атаки РФ у п'ятницю, 28 квітня.

За його словами, повітряні сили ніколи не повідомляють, який тип озброєння працює і на якому напрямку, тому що ця інформація дала б можливість РФ зробити певні висновки про те, де розташований той чи інший тип озброєння.

Водночас для систем Patriot ракети Х-101 і Х-555, які РФ сьогодні випустила по Україні, не є складною метою, уточнив він.

"Вони збиваються різними типами озброєння, навіть мобільні вогневі групи відпрацьовують. Сьогодні дві цілі знищені саме ППО Сухопутних військ", - додав Гнат.

Ракетна атака РФ

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Крім того, в результаті ракетного удару в Дніпрі зруйнований приватний будинок, загинули 2-річна дівчинка і 31-річна жінка, три людини постраждали. ППО над областю збито 7 крилатих ракет, повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Більше новин:

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