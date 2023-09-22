'Не питання кордонів 1991-го року': у Зеленського розповіли, яким має бути фінал війни

Радник президента додав, що Росія буде поводити себе, як класична країна варварського типу.

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Подоляк розповів, як має закінчитись війна в Україні / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот: відео

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів, яким має бути справедливий фінал війни в Україні.

Радник в інтерв'ю для 24 каналу розповів, що є реалістичні сценарії війни і нагадав про ту фразу, яку сказав Президент України: "Якщо ми не отримаємо допомогу, ми програємо війну".

"Ми не можемо домовитись тут посередині, тому що інакше всі попередні жертви будуть марними. Чи є таке розуміння у наших партнерів - якщо вони не надають нам зараз допомогу, то всі їхні попередні зусилля були марними?", - зазначив Подоляк.

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Він також вважає, що фінал війни - це не питання кордонів вже 1991-го року. Це не питання того, який шлях Україна вже пройшла.

"Це питання того, що Росія, якщо вона не програє, не піде на зміну своїх принципових позицій. Тобто що не існує міжнародного права, що сильний може вбивати слабшого, що сильний може порушувати кордони. Росія буде такою, як була до війни, тільки в більшому, набагато більшому масштабі. Чому? Тому що маску вже скинули. Нічого не треба маскувати", - наголосив Подоляк.

Радник президента додав, що Росія буде поводити себе, як класична країна варварського типу, яка буде, або атакувати і вбивати, або буде удавати, що вона не бачить проблеми і втікатиме звідси.

"Тобто, Росія повністю обнулить правила гри на глобальному політичному ринку. І це мають розуміти наші партнери. Це не питання, ще раз підкреслюю, територій, суверенітетів, суб'єктності тощо. Це питання, чи будуть правила, чи правил не буде. Бо, якщо правил немає, хто тоді скаже, що вони будуть гарантовані? Для інших людей в інших країнах. Хто скаже, що вони будуть в безпеці, що в них будуть певні гарантії, що вони зможуть безпечно рухатися світом?", - пояснює він.

Подоляк підкреслив, що Росія має програти війну, тому що тільки так можна буде обнулити путінську Росію.

Нагадаємо, що Подоляк розкрив три сценарії "мирного плану" Путіна. Радник глави ОП уточнив, що Путін говорить не про переговори, а виключно про один з трьох сценаріїв.

Глава Бундесверу повідомив, що Путін не хоче переговорів, війна може тривати багато років. На думку Пісторіуса, про переговори з РФ можна буде говорити лише тоді, коли Путін просигналізує, що він хоче розмовляти.

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