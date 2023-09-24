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"Поки не дійдуть до наших кордонів": Хара розповів, як ЗСУ закінчать війну

Юлія Куришко
24 вересня 2023, 13:02 оновлено 24 вересня, 13:32
Крим потрібно звільняти силою, і жодної дипломатії для цього не потрібно, вважає Олександр Хара.
'Поки не дійдуть до наших кордонів': Хара розповів, як ЗСУ закінчать війну
Хара розповів, куди дійдуть і де зупиняться ЗСУ / колаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 окрема механізована бригада

В інтервʼю Главреду експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара розповів, чи можливий такий сценарій, коли умовно ЗСУ звільняють лівий берег Херсонщини, підійдуть до Криму і фактично на цьому зупиняться.

"Звичайно, ЗСУ не будуть цього робити - вони будуть йти, допоки не дійдуть до наших кордонів. Тут у мене немає сумнівів, і Залужний теж казав, що його не зупинять жодні вказівки (у чому він абсолютно правий). Інше питання, що в наших партнерів є важливий важіль впливу, бо ми, фактично, залежимо від Заходу як з точки зору економіки, так і щодо зброї", - пояснив дипломат.

Він також додав, що не менш важливим є і фактор Маска, тобто американці можуть вирубити рубильники, і ми будемо сліпими у Криму з точки зору розвідки.

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Ще один момент - куди саме ми можемо завдати удару. Хара пояснив, що звичайний снаряд можна вистрілити, а от зі снарядом з GPS можуть бути питання, бо доступу до цієї системи у нас може не бути.

"Ми маємо переконувати усіх в тому, що Крим потрібно звільняти силою, і жодної дипломатії для цього не потрібно. Це - єдиний шлях, він призведе не до Третьої світової, а до швидшого завершення цієї війни. Бо без Криму Донецьк та Луганськ росіянам не потрібні - для них це валіза без ручки", - наголосив він.

Нагадаємо, що ЗСУ перерізають логістичний маршрут росіян на Бахмутському напрямку. Однак у противника ще залишається декілька логістичних трас, якими він постачає забезпечення до бахмутського угруповання, розкрив Євлаш.

Росіяни своєю ППО не захистять Крим, а ATACMS точно буде. Юрій Ігнат заявив, що ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ в Севастополі було завдано не ATACMS, але такі ракети точно будуть у ЗСУ.

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війна в Україні новини Криму контрнаступ ЗСУ
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