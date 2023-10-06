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РФ атакувала Південь десятками дронів: пошкоджено зерносховище, спалахнула потужна пожежа

Анна Ярославська
6 жовтня 2023, 09:40 оновлено 6 жовтня, 09:48
Внаслідок нічної російської атаки "Шахедами" Україна тимчасово призупинила пропускні операції в поромному пункті пропуску "Орлівка".
Атака дронів
Ворог атакував Південь України дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, Telegram

У ніч на 6 жовтня російські окупанти влаштували чергову масовану атаку дронів на Україну. Під ударом опинилася прикордонна та припортова інфраструктура Подунав'я.

Як повідомили Сили оборони Півдня, кілька груп ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" ворог направив з Криму по різних регіонах України.

У південних регіонах силами протиповітряної оборони було знищено 11 дронів: 3 – в Одеській області, 8 – у Миколаївській.

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"Використовуючи тактику складних маневрів, снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону", - йдеться у повідомленні.

В результаті атаки пошкоджено зерносховище, загорілися кілька вантажних автомобілів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

РФ вдарила дронами по півдню України
Під ударом опинилася прикордонна та припортова інфраструктура / Фото: Telegram
Наслідки атаки дронів
Пошкоджено зерносховище, загорілися кілька вантажних автомобілів / Фото: Telegram
Наслідки атаки дронів в ніч на 6 жовтня
Пожежу було оперативно ліквідовано / Фото: Telegram

Тимчасово закрито поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією

У Державній прикордонній службі підтвердили, що внаслідок нічної атаки РФ "Шахедами" Україна тимчасово призупинила пропускні операції в поромному пункті пропуску "Орлівка".

"Внаслідок нічної дронової атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру, у поромному пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, тривають заходи щодо стабілізації функціонування. Внаслідок атаки люди не постраждали. Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово припинені", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що всі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки.

Громадян при плануванні поїздки в або з Румунії просять враховувати зазначені тимчасові обставини.

Можна вибрати інші напрямки, зокрема і через автомобільний пункт пропуску "Рені".

Про відновлення пропускних операцій в "Орлівці" обіцяють повідомити окремо.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська в черговий раз атакували з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) ударними БПЛА типу "Shahed".

Зафіксовані пуски 33 "шахедів", що слідували кількома групами в напрямку південних, східних і центральних областей, повідомили в пресслужбі Повітряних сил.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 25 "Shahed-131/136", зокрема в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.

Знищено 25 ударних БПЛА
Знищено 25 ударних БПЛА / t.me/kpszsu

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня

6 жовтня в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Внаслідок атаки пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на площі 50 кв. м.

Жертвою удару російських окупантів став 10-річний хлопчик. Попередньо постраждали 16 осіб, зокрема 11-місячний малюк.

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