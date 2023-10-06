РФ атакувала Південь десятками дронів: пошкоджено зерносховище, спалахнула потужна пожежа

У ніч на 6 жовтня російські окупанти влаштували чергову масовану атаку дронів на Україну. Під ударом опинилася прикордонна та припортова інфраструктура Подунав'я.
Як повідомили Сили оборони Півдня, кілька груп ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" ворог направив з Криму по різних регіонах України.
У південних регіонах силами протиповітряної оборони було знищено 11 дронів: 3 – в Одеській області, 8 – у Миколаївській.
"Використовуючи тактику складних маневрів, снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону", - йдеться у повідомленні.
В результаті атаки пошкоджено зерносховище, загорілися кілька вантажних автомобілів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.
Тимчасово закрито поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією
У Державній прикордонній службі підтвердили, що внаслідок нічної атаки РФ "Шахедами" Україна тимчасово призупинила пропускні операції в поромному пункті пропуску "Орлівка".
"Внаслідок нічної дронової атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру, у поромному пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, тривають заходи щодо стабілізації функціонування. Внаслідок атаки люди не постраждали. Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово припинені", - йдеться в повідомленні.
Прикордонники зазначають, що всі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки.
Громадян при плануванні поїздки в або з Румунії просять враховувати зазначені тимчасові обставини.
Можна вибрати інші напрямки, зокрема і через автомобільний пункт пропуску "Рені".
Про відновлення пропускних операцій в "Орлівці" обіцяють повідомити окремо.
Що кажуть у Повітряних силах
У ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська в черговий раз атакували з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) ударними БПЛА типу "Shahed".
Зафіксовані пуски 33 "шахедів", що слідували кількома групами в напрямку південних, східних і центральних областей, повідомили в пресслужбі Повітряних сил.
"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 25 "Shahed-131/136", зокрема в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.
Ракетний удар по Харкову 6 жовтня
6 жовтня в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова.
Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.
Внаслідок атаки пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на площі 50 кв. м.
Жертвою удару російських окупантів став 10-річний хлопчик. Попередньо постраждали 16 осіб, зокрема 11-місячний малюк.
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