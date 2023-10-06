РФ атакувала Південь десятками дронів: пошкоджено зерносховище, спалахнула потужна пожежа

Внаслідок нічної російської атаки "Шахедами" Україна тимчасово призупинила пропускні операції в поромному пункті пропуску "Орлівка".

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-yug-desyatkami-dronov-povrezhdeno-zernohranilishche-vspyhnul-moshchnyy-pozhar-10506055.html Посилання скопійоване

Ворог атакував Південь України дронами / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, Telegram

У ніч на 6 жовтня російські окупанти влаштували чергову масовану атаку дронів на Україну. Під ударом опинилася прикордонна та припортова інфраструктура Подунав'я.

Як повідомили Сили оборони Півдня, кілька груп ударних БПЛА типу "Shahed-131/136" ворог направив з Криму по різних регіонах України.

У південних регіонах силами протиповітряної оборони було знищено 11 дронів: 3 – в Одеській області, 8 – у Миколаївській.

відео дня

"Використовуючи тактику складних маневрів, снаряди кілька разів змінювали курс, вкотре йшли вздовж лінії державного кордону", - йдеться у повідомленні.

В результаті атаки пошкоджено зерносховище, загорілися кілька вантажних автомобілів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Люди не постраждали. Функціонування поромної переправи тимчасово зупинено.

Під ударом опинилася прикордонна та припортова інфраструктура / Фото: Telegram

Пошкоджено зерносховище, загорілися кілька вантажних автомобілів / Фото: Telegram

Пожежу було оперативно ліквідовано / Фото: Telegram

Тимчасово закрито поромний пункт пропуску на кордоні з Румунією

У Державній прикордонній службі підтвердили, що внаслідок нічної атаки РФ "Шахедами" Україна тимчасово призупинила пропускні операції в поромному пункті пропуску "Орлівка".

"Внаслідок нічної дронової атаки ворога на припортову та прикордонну інфраструктуру, у поромному пункті пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією, тривають заходи щодо стабілізації функціонування. Внаслідок атаки люди не постраждали. Пропускні операції в пункті пропуску тимчасово припинені", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зазначають, що всі транспортні засоби перенаправляються на інші напрямки.

Громадян при плануванні поїздки в або з Румунії просять враховувати зазначені тимчасові обставини.

Можна вибрати інші напрямки, зокрема і через автомобільний пункт пропуску "Рені".

Про відновлення пропускних операцій в "Орлівці" обіцяють повідомити окремо.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 6 жовтня 2023 року російські окупаційні війська в черговий раз атакували з мису Чауда (тимчасово окупований Крим) ударними БПЛА типу "Shahed".

Зафіксовані пуски 33 "шахедів", що слідували кількома групами в напрямку південних, східних і центральних областей, повідомили в пресслужбі Повітряних сил.

"Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з ППО Сил оборони України знищено 25 "Shahed-131/136", зокрема в межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.

Знищено 25 ударних БПЛА / t.me/kpszsu

Ракетний удар по Харкову 6 жовтня

6 жовтня в Харкові пролунали вибухи. Мер міста Ігор Терехов повідомив про "приліт" по центральній частині Харкова.

Вибухи пролунали близько 6:46, одразу після цього в області оголосили повітряну тривогу.

Внаслідок атаки пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий будинок. Виникла пожежа на площі 50 кв. м.

Жертвою удару російських окупантів став 10-річний хлопчик. Попередньо постраждали 16 осіб, зокрема 11-місячний малюк.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.