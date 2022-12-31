Масований удар РФ: ЗСУ збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворога

Противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників.

Стали відомі результати роботи ППО України / АрміяInform

У суботу, 31 грудня, Сили оборони України в ході атаки російських окупантів збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворога.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив у Facebook.

Зокрема, попередньо, противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.

"Силами і засобами нашої протиповітряної оборони знищено 12 крилатих ракет: 6 в межах Київської, 5 Житомирської та 1 Хмельницької областей", — повідомив Залужний.

/ Facebook/CinCAFU

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

В ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

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