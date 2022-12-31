Відповідь від України: в Джанкої та Євпаторії пролунали потужні вибухи

У мережі з’явилися фото і відео слідів від ракет та диму.

У Джанкої та Євпаторії пролунали потужні вибухи/ скрін

У містах Джанкой та Євпаторія в тимчасово окупованому Криму 31 грудня пролунали потужні вибухи.

Вони відбулися якраз у той час, коли країна-агресорка РФ здійснювала масований ракетний обстріл України. Про це повідомляють Telegram-канали.

У мережі з’явилися фото і відео, на яких видно сліди від ракет у небі і дим. На відео чутно досить сильні вибухи.

За попередньою інформацією, це могло спрацювати ППО окупантів.

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