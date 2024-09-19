РФ двічі за ніч обстріляла Харків: окупанти вдарили по місту трьома КАБами

Поки що інформації про постраждалих немає.

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Рятувальники перебувають на місцях "прильотів" у Харкові / Колаж: Главред, фото: ДСНС

У ніч на 19 вересня Харків був атакований російськими окупантами. Армія РФ вдарила по городу двічі, застосувавши керовані авіаційні бомби.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram про перші "прильоти" близько опівночі. За його словами, удари припали на лісосмугу в Шевченківському районі. Спалахнула пожежа.

Постраждали житлові будинки, розташовані неподалік від епіцентрів вибухів - у них вибито скло.

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О 04:52 Терехов повідомив про ще один удар по місту. У цей час тривала повітряна тривога, оголошена в області.

Як розповів мер, війська РФ вдарили по Харкову трьома керованими авіабомбами.

"Один із "прильотів" між школою і дитсадком в Індустріальному районі. Інформації про постраждалих наразі немає. Інші місця влучання ворожих КАБів уточнюються", - повідомив очільник міста.

Другий "приліт" бомби припав біля депо в Салтівському районі.

"Як і в першому випадку, вибито вікна в будинках. Постраждалих немає. Обстеження місця удару триває", написав мер.

Третій КАБ упав у передмісті.

Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

У Харківській обласній прокуратурі розповіли деталі нічного російського удару по Харкову. За словами, спікера Дмитрія Чубенка, окупанти знищили 2 приватні житлові будинки. Зайнялася господарська споруда та лісиста місцевість — приблизно 1000 квадратних метрів.

Травмованих та загиблих людей немає.

Згідно з попередніми даними, ворог використав балістичне озброєння для удару.

Російські обстріли Харкова - останні новини

Удень 17 вересня РФ здійснила черговий обстріл Харкова та його околиць. Один із прильотів припав на лісосмугу біля торгового центру. Унаслідок атаки поранення дістали чотири рятувальники, які ліквідовували пожежу поруч. Загалом постраждало шестеро осіб.

15 вересня окупанти вдарили по Харкову та району. Загалом було зафіксовано 6 вибухів. Один із КАБів вдарив просто по житловому багатоповерховому будинку. У результаті було зруйновано один під'їзд.

12 вересня в Харкові прогриміли дуже потужні вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу ударів КАБами по місту.

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