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РФ атакувала ракетами Запоріжжя: відомо про 10 "прильотів", є поранені

25 вересня 2022, 08:03

Ракетний удар був нанесений одразу по декількох районах Запоріжжя і селу біля обласного центру в Запорізькому районі. Відомо про трьох поранених, є руйнування.

Ракета, ракетний удар, дим
Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю / Reuters, pixabay.com

У Запоріжжі в ніч на 25 вересня прогриміли вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. Удари ворожих ракет були зафіксовані одразу в декількох районах Запоріжжя і в селі біля обласного центру в Запорізькому районі.

"Обласний центр знову став мішенню ворога. Окупант завдав масованого ракетного удару. За попередньою інформацією, було близько 10 "прильотів", - повідомив у Telegram голова Запорізької ОВВА Олександр Старух.

За його словами, відомо про трьох поранених.

Є руйнування на об'єктах інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

Як повідомляв Главред, в центрі Бердянська Запорізької області, захопленого окупантами РФ, в суботу ввечері, 24 вересня, прогримів потужний вибух. Жителі повідомляють, що звук лунав із центру міста. Зазначимо, що в Запорізькій області повітряна тривога не була оголошена.

Вночі 19 вересня в Запоріжжя прогриміли вибухи, в місті та області була оголошена повітряна тривога. Як повідомив глава ОВА Олександр Старух, російські окупанти завдали ракетного удару по обласному центру. Відомо про вісім "прильотів".

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