У Маріуполі в школі прогримів вибух, постраждали діти - міськрада

На території школи здетонував снаряд.
У окупованому Маріуполі прогримів потужний вибух. Сталося це на території школи. Внаслідок вибуху постраждали діти. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
У школі №45 здетонував снаряд. Поки невідомо у якому стані перебувають постраждалі діти.
"Це трапилося коли туди полізли діти. Діти поранені, їх стан не відомий. Росія продовжує вбивати наших дітей. Така "якість" розмінування, бо їм байдуже на безпеку маріупольців. Вони не вважають їх за людей", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили базу окупантів під Мелітополем і зробили це за допомогою хакерів, які встановили точні координати ворога. Вони створили в соцмережах фейкові акаунти дівчат і від їх імені спілкувалися з російськими військовими.
Також відомо, що був знищено штаб "Єдиної Росії" в Мелітополі, де окупанти і колаборанти готувалися до "референдуму". Штаб вони організували в захопленому приміщенні "Нової Пошти".
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