РФ 8 разів ударила по енергетичних об'єктах після 18 березня - радник Зеленського

Що сказав Дмитро Литвин:
- Москва - місто, побудоване на брехні
- Без ЗСУ ударів могло бути набагато більше
Армія РФ завдала 8 ударів по енергетичних об'єктах України після 18 березня, незважаючи на заяви Росії про "перемир'я". Про це написав радник українського президента Дмитро Литвин у соцмережі X.
Він також зазначив, що російська сторона висуває твердження про нібито початок перемир'я 18 березня. За його словами, у Кремлі просто хочуть залишатися послідовними у брехні та пропаганді.
"Москва - місто, побудоване на брехні, нікого в Україні не дивує. Наприклад, у своїй заяві після зустрічей в Ер-Ріяді росіяни заявили, що нібито перемир'я на енергетичних об'єктах діє з 18 березня. Чому саме 18 березня? Тому що саме тоді вони висунули відверто фейкову історію про те, що нібито Путін наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України", - написав він.
Радник Зеленського наголосив, що насправді з 18 березня РФ завдає ударів по українських енергетичних об'єктах бомбами, ударними безпілотниками та FPV-дронамі.
"Не будемо вдаватися в усі подробиці, але вже є 8 підтверджених влучень на енергетичні об'єкти. І щоночі наші сили протиповітряної оборони збивають майже сотню ударних дронів - і багато з цих дронів, імовірно, були націлені на інші енергетичні об'єкти. Без наших захисників ударів могло бути набагато більше", - зазначив він.
Литвин підкреслив, що росіяни "брешуть навіть тоді, коли правда очевидна".
"Це просто брехня заради брехні. Ось чому все, що вони говорять або обіцяють, потрібно перевіряти ще раз, і ця частина тепер лежить на наших партнерах", - зазначив він.
Мирні переговори - останні новини
25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між делегаціями США та України. Головною темою зустрічі стало обговорення можливого перемир'я з Росією.
Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори США і України, США і Росії в Саудівській Аравії. За словами глави країни, сторони домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство.
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп допустив, що Росія "тягне час" і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я з Україною. Водночас глава Білого дому, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.
Тим часом директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що українські військові боротимуться навіть голими руками, якщо умови миру з Росією не будуть їх влаштовувати. Він закликав не недооцінювати опір української армії.
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