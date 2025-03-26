РФ 8 разів ударила по енергетичних об'єктах після 18 березня - радник Зеленського

Дмитро Литвин підкреслив, що росіяни "брешуть навіть тоді, коли правда очевидна".

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Москва - місто, побудоване на брехні, вважає Литвин / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Що сказав Дмитро Литвин:

Москва - місто, побудоване на брехні

Без ЗСУ ударів могло бути набагато більше

Армія РФ завдала 8 ударів по енергетичних об'єктах України після 18 березня, незважаючи на заяви Росії про "перемир'я". Про це написав радник українського президента Дмитро Литвин у соцмережі X.

Він також зазначив, що російська сторона висуває твердження про нібито початок перемир'я 18 березня. За його словами, у Кремлі просто хочуть залишатися послідовними у брехні та пропаганді.

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"Москва - місто, побудоване на брехні, нікого в Україні не дивує. Наприклад, у своїй заяві після зустрічей в Ер-Ріяді росіяни заявили, що нібито перемир'я на енергетичних об'єктах діє з 18 березня. Чому саме 18 березня? Тому що саме тоді вони висунули відверто фейкову історію про те, що нібито Путін наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України", - написав він.

Радник Зеленського наголосив, що насправді з 18 березня РФ завдає ударів по українських енергетичних об'єктах бомбами, ударними безпілотниками та FPV-дронамі.

"Не будемо вдаватися в усі подробиці, але вже є 8 підтверджених влучень на енергетичні об'єкти. І щоночі наші сили протиповітряної оборони збивають майже сотню ударних дронів - і багато з цих дронів, імовірно, були націлені на інші енергетичні об'єкти. Без наших захисників ударів могло бути набагато більше", - зазначив він.

Литвин підкреслив, що росіяни "брешуть навіть тоді, коли правда очевидна".

"Це просто брехня заради брехні. Ось чому все, що вони говорять або обіцяють, потрібно перевіряти ще раз, і ця частина тепер лежить на наших партнерах", - зазначив він.

Мирні переговори - останні новини

25 березня в Ер-Ріяді відбувся новий раунд переговорів між делегаціями США та України. Головною темою зустрічі стало обговорення можливого перемир'я з Росією.

Президент України Володимир Зеленський розповів про переговори США і України, США і Росії в Саудівській Аравії. За словами глави країни, сторони домовилися про тишу на морі та вільне судноплавство.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп допустив, що Росія "тягне час" і намагається відстрочити досягнення повного перемир'я з Україною. Водночас глава Білого дому, як і раніше, вірить у те, що Москва в кінцевому підсумку хоче припинення війни.

Тим часом директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що українські військові боротимуться навіть голими руками, якщо умови миру з Росією не будуть їх влаштовувати. Він закликав не недооцінювати опір української армії.

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