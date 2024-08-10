Таємна база російської ППО в Криму: партизани розвідали подробиці

Партизани руху "АТЕШ" розвідали координати російської бази ППО в Криму та показали супутникові знімки.

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Партизани знайшли в Криму базу ППО / колаж: Главред, фото: Укрінформ, t.me/atesh_ua

Партизани руху "АТЕШ" розвідали координати таємної бази російської ППО у тимчасово окупованому Севастополі та показали супутникові фото. Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

Під час розвідки партизани виявили таємну базу, а також визначили структуру і графік її роботи. На території військової частини було помічено зенітно-ракетні комплекси та системи протиповітряної оборони, а ще іншу техніку.

Координати та супутникові зніми бази ППО у Криму / Фото: t.me/atesh_ua

Крім того, партизани змогли зафіксувати пересування військ, а також вивантаження нових ракет та систем ППО.

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"Завдяки зібраним даним, ми тепер знаємо, як і де розміщуються системи протиповітряного захисту в Севастополі. Ця інформація має ключове значення для планування наших подальших дій", - йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



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Напередодні 9 січня окупанти поскаржились, що українці атакували їх за допомогою ракет "Нептун", повітряних та надводних дронів.

Раніше стало відомо, що на початку липня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Гучно було в Севастополі та Балаклаві.

Після цього російські пабліки та пропагандисти стверджували, що в Криму було ліквідовано 26 російських військовослужбовців, ще близько 20 поранені, 4 - у важкому стані.

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