Таємна база російської ППО в Криму: партизани розвідали подробиці

Партизани руху "АТЕШ" розвідали координати таємної бази російської ППО у тимчасово окупованому Севастополі та показали супутникові фото. Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.
Під час розвідки партизани виявили таємну базу, а також визначили структуру і графік її роботи. На території військової частини було помічено зенітно-ракетні комплекси та системи протиповітряної оборони, а ще іншу техніку.
Крім того, партизани змогли зафіксувати пересування військ, а також вивантаження нових ракет та систем ППО.
"Завдяки зібраним даним, ми тепер знаємо, як і де розміщуються системи протиповітряного захисту в Севастополі. Ця інформація має ключове значення для планування наших подальших дій", - йдеться у повідомленні "АТЕШ".
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Ситуація в Криму та обістріли - останні новини
Напередодні 9 січня окупанти поскаржились, що українці атакували їх за допомогою ракет "Нептун", повітряних та надводних дронів.
Раніше стало відомо, що на початку липня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Гучно було в Севастополі та Балаклаві.
Після цього російські пабліки та пропагандисти стверджували, що в Криму було ліквідовано 26 російських військовослужбовців, ще близько 20 поранені, 4 - у важкому стані.
Читайте інші новини:
- Під удар потрапили вертольоти та ППО: ЗСУ атакували Крим новою зброєю - ЗМІ
- Путін може втратити Крим: з'явився сценарій повернення півострова без заходу ЗСУ
- Загадкові аеростати над Кримом: окупанти створюють нову загрозу в небі - Коваленко
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред