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Ракети для HIMARS і нові Javelin: Україна отримає потужну допомогу від США

8 серпня 2022, 20:10

Пентагон також оголосив про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі 1 мільярд доларів.

Танк, США
Військова допомога США / Reuters

Сполучені Штати Америки нададуть уряду України додатково 4,5 млрд доларів, в результаті чого загальна бюджетна підтримка з лютого 2022 року досягне 8,5 млрд доларів.

Як повідомляє Reuters, фінансування вже погоджено з Міністерством фінансів США через Світовий банк. Як повідомили в агентстві міжнародного розвитку (USAID), перший транш на 3 млрд доларів буде вже в серпні.

За даними USAID, до цього в липні Україні був переведений транш у розмірі 1,7 млрд доларів, в червні - 1,3 млрд доларів.

Кошти призначені для того, щоб допомогти уряду України зберегти основні функції, включаючи соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям-інвалідам та мільйонам внутрішніх переселенців.

Крім того, бюджетна підтримка дозволить забезпечити енергопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів критичної інфраструктури, а також виплатити зарплати медикам, вчителям та іншим бюджетникам.

За оцінками української сторони, країна стикається з дефіцитом бюджету в розмірі 5 млрд доларів на місяць або 2,5% довоєнного ВВП через витрати на війну і скорочення податкових надходжень.

Пентагон також оголосив про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі 1 мільярд доларів.

У новый пакет входять:

  • Боєприпаси для HIMARS (поки не говориться які саме);
  • 75 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів;
  • Боєприпаси для NASAMS;
  • 1 тисяча ПТРК Javelin.

HIMARS для ЗСУ

Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнута домовленість з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.

У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.

Як відомо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.

Раніше експерт пояснив, при якій умові ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км. саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.

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