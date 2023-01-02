"Вирішить результат війни": Піонтківський напрямок і час наступної контратаки ЗСУ

Наступальні дії і ключові бої відбудуться до березня 2023 року, вважає політолог.

Піонтковський, ВСУ / Колаж фото 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот з відео

Наступ сил оборони України може початися після промерзання грунту - в січні-лютому.

Зараз українські війська володіють ініціативою в бойових діях, а в обороні російських окупантів існує слабке місце, заявив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу FREEDOM.

За його словами, наступальні дії і ключові бої відбудуться до березня 2023 року, коли почнеться відлига, яка значно ускладнить пересування важкої техніки.

"Є дуже слабке місце в російській обороні. Це лінія Мелітополь-Бердянськ з перспективою створення величезного котла. Отримавши той набір озброєння, який сформував Залужний, в українців не просто великі шанси, а дуже серйозна ймовірність реалізувати цей наступ, який вирішить результат війни", – заявив Піонтковський.

Просування ЗСУ на Донбасі

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області. Тривають удари по ворожих об'єктах.

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