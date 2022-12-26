Блискавичний прорив: експерт назвав найперспективніший напрямок для наступу ЗСУ

Російські окупанти усвідомлюють перспективи українського наступу, тому стягують під Мелітополь все, що тільки можна.

ЗСУ під силу вийти на Мелітополь, вважає Грабський / Фото 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Визволення міста Мелітополь Запорізької області є найперспективнішим напрямком, де Збройні сили України здатні на блискавичний прорив. Таку думку озвучив військовий експерт, полковник Сергій Грабський в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, якщо сили оборони України вийдуть на Мелітополь, то вирішать одразу два завдання.

"Перше - розсікаємо сухопутний коридор до Криму. Друге - перетворюємо Крим на острів, і вся його стратегічна цінність для окупантів втрачається з виходом на Мелітополь", – вважає Грабський.

Він переконаний, що ЗСУ це під силу. Прорив забезпечуватиметься і тиском з Вугледара на південь, і широким фронтом на правому березі Дніпра, звідки можна обстрілювати окупаційні підрозділи.

"Ми можемо розхитати оборону ворога на цьому напрямку і створити передумови для блискавичного прориву в Мелітополь", – пояснив Грабський.

Російські окупанти це усвідомлюють, а тому стягують під Мелітополь все, що тільки можна: туди йдуть ешелони техніки, додатковий особовий склад – в Токмак, Мелітополь, Веселе. Крім цього, створюються бази прикриття в Приморську, також ворог постійно маневрує в районі Нової Каховки.

"І це говорить про те, яке значення вони приділяють Мелітополю і наскільки вони чітко усвідомлюють перспективи українського наступу. Тому я б сказав, що Мелітополь виглядає найперспективнішою зоною, де ворог може отримати нову поразку. А ця поразка буде для нього катастрофічною", – резюмував експерт.

Наступ ЗСУ та звільнення Мелітополя

Головнокомандувач армією України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що для виходу на адмінкордони з Кримом ЗСУ потрібно подолати відстань у 84 кілометри до Мелітополя. За його словами, цього буде достатньо, щоб отримати повний вогневий контроль над сухопутним коридором до Криму і ведення вогню по Перекопському перешийку далекобійною артилерією.

У Forbes писали, що війська України можуть перейти в наступний наступ в Запорізькій області. Атака може бути неминучою попри зиму.

У New York Times зазначили, що Мелітополь - "ворота в Крим". На думку журналістів, у разі звільнення місті Україні вдасться встановити контроль над ключовим транспортним вузлом і повернути собі не лише Запорізьку область, а й Лівобережжя Херсонщини. Війська РФ, таким чином, можна відкинути назад до Криму.

19 грудня начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що Збройні Сили України помітили реалізацію загарбниками РФ сценарію в Мелітополі, який схожий на дії окупантів, коли вони відступали з Херсона. Вони обладнають лінію оборони в глибині території на лівому березі Дніпра, щоб хоч якось відзвітувати перед Москвою.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські військові не залишають територію окупованого Мелітополя, однак переїжджають ближче до узбережжя Азовського моря.

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