Окупанти штурмували на пікапах із прапором СРСР: ЗСУ відбили ворожу атаку - Forbes

Ворожа атака була успішно відбита, "автомобілю з ганчіркою приділили особливу увагу".

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ЗСУ розгромили пікапи РФ поблизу Покровська / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот з відео

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Армія РФ дедалі частіше використовує цивільні транспортні засоби на фронті

Нещодавно окупанти штурмували українські позиції на пікапах

Бійці ЗСУ відбили ворожий штурм на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські окупанти намагалися штурмувати позиції бійців ЗСУ на пікапах під радянським прапором. Про це пише Forbes.

У матеріалі йдеться, що загалом у ворожій атаці брали участь сім вантажівок і автомобілів. На одній із машин майорів радянський прапор.

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"Атаку вдалося відбити", — повідомив популярний український військовий блогер "Офіцер+". — "Автомобілю з ганчіркою — радянським прапором — приділили особливу увагу".

Покровськ / Інфографіка: Главред

На тлі значних втрат бронетехніки російська армія дедалі частіше використовує цивільні транспортні засоби — мотоцикли, всюдиходи, фургони та пікапи.

Це свідчить про те, що Кремль не може швидко виготовляти достатньо свіжої техніки, щоб компенсувати всі свої втрати на Покровському напрямку. Ймовірно, російська промисловість створює менше тисячі нових БМП на рік. Водночас закінчуються запаси старої техніки часів холодної війни. Один великий склад на 22-й Центральній танковій резервній базі в Костромській області на заході Росії практично порожній.

Втім, у виданні зауважують, те, що штурм пікапів і седанів провалився, не означає, що загальний російський наступ зазнає поразки. Журналісти підкреслюють, що не всі ворожі штурмові групи настільки погано оснащені.

Дивіться відео, як ЗСУ знищували ворожу колону:

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський повідомив, що поки армія РФ не має достатньої кількості сил та ресурсів для того, щоб проводити одночасні великі наступальні дії на кількох ділянках фронту. Наразі окупанти зосередженні на наступі в районі Покровська і Курахового.

Як писав Главред, російські окупанти намагаються повторно окупувати Херсон. Задля цього ворог робить постійні спроби закріпитися на правому березі Дніпра. Владислав Волошин інформував, що 20 грудня вранці росіяни здійснили спробу прорватися до Херсона, але отримали відсіч.

Крім того, відомо, що росіяни атакували кілька укріплень українських військових на Донеччині, внаслідок чого їх було зруйновано.

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