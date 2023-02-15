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"Рішення мого президента": Резніков розвіяв чутки про свою відставку

15 лютого 2023, 16:37
Міністр оборони України Олексій Резніков остаточно розвіяв всі чутки про свою можливу відставку з цієї посади.
Резніков, Зеленський
Президент Зеленський просив залишитися на посаді міністра оборони - Резніков / Колаж фото УНІАН

Олексій Резніков як і раніше в найближчі місяці буде працювати на посаді міністра оборони України. Про це він розповів в інтерв'ю новинному агентству Reuters.

Як говорив Резніков, його просив залишитися на посаді особисто президент Володимир Зеленського.

"Так, це було рішення мого президента", — сказав чиновник.

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Відставки в Кабміні Шмигаля

Раніше ЗМІ писали, що відразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

5 лютого ЗМІ з посиланням на джерела написали, що міністр оборони Олексій Резніков покине свій пост. Його місце, швидше за все, займе чинний начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Увечері 5 лютого керівник фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія також заявив, що міністр оборони України Олексій Резніков незабаром піде у відставку. Крім того, Міністерство внутрішніх справ очолить ігор Клименко, А Службу безпеки України - Василь Малюк. Зараз вони виконують обов'язки керівників у цих структурах.

6 лютого Арахамія заявив, що Резніков поки залишається на своєму посту, кадрові зміни у відомстві відкладено.

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Володимир Зеленський Міноборони України Олексій Резніков
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