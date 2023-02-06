"Отримають по морді, та все одно захочуть реваншу": РФ рушить на Київ, бо хоче його падіння – Резніков

Бажання захопити Київ є у ментальності росіян. Вони мріють, щоб Україна впала, а для цього має впасти столиця.

Окупанти все одно хочть захопити Київ, це у їхній ментальності, каже Резніков/ УНІАН, Міноборони РФ

Сценарій захоплення Києва російськими окупантами нереалістичний. Загарбники уже п’ять місяців не можуть взяти місто Бахмут на Донеччині, яке у багато десятків разів менше за кількістю населення станом до повномасштабного вторгнення. Тому 3-мільйонна столиця України окупантам недосяжна.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю "Українській правді". Він прокоментував слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який раніше сказав в інтерв'ю "The Economist", що не має сумнівів у повторній спробі російських окупантів захопити Київ.

Резніков пояснив, що окупанти завжди хотітимуть реваншу після своєї поразки, тому вони можуть здійснити нові атаки навіть через 5-10 років чи більше.

"Валерій Залужний завжди свідомо говорить, що, як би не було і як би не розгортались події, навіть якщо ми їм надаємо по мордасі швидко і якісно, вони будуть хотіти реваншу – і через 5, і через 10 років. Він має прогнозувати гірший варіант сценарію, бути до нього готовим так, щоб він не наступив. Тому, звісно, спроба піти на Київ у росіян є у їхній ментальності. Це їхня мрія, щоб скорилася Україна. А для цього треба, щоб впала столиця", – пояснює міністр оборони України.

Усі війни націлені на те, щоб у процесі захопити столицю і контролювати її, зазначає Резніков. Він нагадав, що саме тому Наполеон хотів спалити Москву, а взяттям Берліна завершилась Друга світова війна.

Проте мрії окупантів про захоплення Києва не судилося збутися, наголошує український міністр оборони. Їм не вдалося зробити це у лютому-березні минулого року, і не вдасться зараз.

Резніков нагадав, що російські військові уже п’ять місяців поспіль не можуть захопити Бахмут на Донеччині, хоча це місто у багато десятків разів менше за столицю України. (Станом на 2020 рік у Бахмуті проживали понад 80 тисяч людей, а в Києві станом на 2022 рік – понад 2 мільйони 952 тисячі людей – ред.).

"Місто Київ – це агломерація, в якій неофіційно до 4 мільйонів населення було до вторгнення. Хтось поїхав в евакуацію, хтось поїхав за кордон з дітьми, дружини і так далі. Тобто тут більшість населення, яке готове чинити спротив… От уявіть собі, як можна захопити місто в 3 мільйони? Яким таким ресурсом? Тому це задачка з 5 зірочками", – наголошує Резніков.

РФ може спробувати знову захопити Київ

Раніше військовослужбовець ЗСУ, журналіст і політолог Кирило Сазонов висловив думку, що Путін не відмовився від своєї ідеї захопити всю Україну. Тому не варто помилково думати, що він може сам зупинити свою армію на якійсь межі і задовольнитися цим. Якщо російським окупантам вдасться захопити ще частину українських територій, то вони будуть намагатися рухатися ще далі, зокрема й на Київ.

Нагадаємо, політичний аналітик Олександр Кочетков назвав дві умови, за яких РФ зможе підібратися до Києва. За його словами, для того, щоб окупанти змогли дійти до тих позицій, що були зайняті у 2022 році, їм знадобитися ефект несподіванки та величезна кількість особового складу.

Російський політолог Дмитро Орєшкін зазначає, що Путін не зупиниться в Україні сам, якщо його не зупинити. Він не відмовився від своєї ідеї захопити усі українські території, тому в разі успіху окупантів на сході та півдні диктатор РФ відправить їх знову на Київ і далі.

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