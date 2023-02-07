"Міністр оборони працює, поки він працює": Данілов висловився про чутки щодо відставки Резнікова

Поки немає тих чи інших нормативно-правових рішень від президента України, говорити про якісь кадрові перестановки досить необережно, сказав секретар РНБО.

Олексій Данілов заявив, що поки не бачив документів від президента про відставку Резнікова / Фото УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував можливість відставки міністра оборони України Олексія Резнікова. За його словами, говорити про зміну міністра можна буде після того, як будуть відповідні документи від президента Володимира Зеленського.

"Я, як людина, яка займається нормативно-правовими документами, і саме на них спираюся, досі [подібних пропозицій] не бачив. Якщо будуть від президента України будь-які документи, тоді ми можемо про щось говорити", - сказав Данілов в інтерв'ю Radio NV.

Секретар РНБО додав, що не знає, навіщо хтось заздалегідь робить ті чи інші анонси та припущення.

"Якщо процес розпочнеться, ви побачите це одразу. Для цього необхідно мати відповідні документи від відповідних установ. На сьогоднішній день цим інститутом є Верховна Рада України. Якщо ми з вами побачимо там ті чи інші відповідні документи, ми можемо про щось говорити", - сказав Данілов.

Він додав, що "міністр оборони працює до тих пір, поки він працює".

"Робити якісь конспірологічні речі немає жодного сенсу. Справа в тому, що є дві посади — міністр закордонних справ і міністр оборони — це посади, згідно з нашою Конституцією, за президентом нашої країни. І поки від президента не буде тих чи інших нормативно-правових рішень, говорити про якісь речі, мені здається, досить необережно. Повинні бути відповідні документи від президента нашої країни", - резюмував він.

Довідка. Міністра оборони України призначає на посаду та звільняє з посади президент України в установленому законодавством порядку. Міністр підпорядковується безпосередньо президенту України з питань, що належать до конституційних повноважень президента.

Кадрові перестановки в уряді

Раніше ЗМІ писали, що одразу вісім міністрів українського Кабміну опинилися під загрозою відставки. Вже на наступному пленарному засіданні Верховної Ради в лютому можуть полетіти міністерські голови. Нібито крісло захиталося навіть під прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

5 лютого Українська правда з посиланням на джерела написала, що міністр оборони Олексій Резніков залишить свою посаду. Його місце, імовірно, займе чинний начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Увечері 5 лютого керівник фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія також заявив, що міністр оборони України Олексій Резніков незабаром піде у відставку. Крім того, Міністерство внутрішніх справ очолить Ігор Клименко, А Службу безпеки України - Василь Малюк. Зараз вони виконують обов'язки керівників у цих структурах.

6 лютого Арахамія заявив, що Резніков поки залишається на своїй посаді, кадрові зміни у відомстві відкладено. Влада очікує призначення керівників Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.

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